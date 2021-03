Federico Fashion Style furioso si sfoga sui social: “mi hanno distrutto l’auto” – VIDEO

L’auto di Federico Fashion Style è stata danneggiata da alcuni individui che gli hanno distrutto il parafango e provocato diversi graffi lungo le portiere.

Il motivo, stando all’hairstylist dei vip, sarebbe da ricercare nella rabbia di tali individui che non accetterebbero il fatto che Federico Fashion Style possa muoversi liberamente in tutto il territorio nazionale per lavoro, nonostante le restrizioni attualmente in vigore.

Di seguito, le parole di Federico Fashion Style:

“Sono le 8:25, io sto per partire per Oristano e vi voglio far vedere una cosa che mi è successa alla macchina; mi hanno distrutto tutta la macchina, guardate qui il parafango e tutti i graffi. Non è un problema, perché tanto io comunque continuo a partire, continuo il mio tour e vado ad Oristano, mentre voi rimarrete dei poveri illusi, perché tanto io la macchina me la sistemerò ugualmente. Però vi voglio dire una cosa: secondo me queste persone sono incitate all’odio e non voglio fare nomi, perché venire attaccato per cosa? Cosa ho fatto di male? Io sto andando a lavorare, perché sono un imprenditore, sono una persona che lavora continuamente, fare una cosa del genere è perché le persone vengono incitate all’odio, ascoltano la gente che se l’è presa con me perché sarei andato a cena quando era zona bianca, ma quindi? Secondo voi, se io sono venuto qui in Sardegna e non si poteva entrare, facevano entrare me? Ma non perché sono Federico Fashion Style, ma perché io ho fatto il tampone, sono entrato registrandomi a SardegnaSicura.it, quindi che cosa ho fatto di male? A chi ho tolto il lavoro? Io l’ho portato il lavoro alle persone. La gente è cattiva!”

Ecco il video dello sfogo: