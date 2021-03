ex-cavaliere-di-uomini-e-donne-escluso-dall’isola-dei-famosi:-le-dure-accuse-al-reality

Spread the love

Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne e spesso al centro delle storyline con Gemma Galgani, ha espresso il desiderio di approdare in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi.

Stando alle dichiarazioni rilasciate su Nuovo Tv, tuttavia, pare che la sua candidatura non solo sia stata rigettata, ma sia addirittura caduta nel vuoto, non avendo nemmeno riceuto risposta.

Dure accuse sono dunque partite verso l’adventure game da parte dell’ex di Gemma Galgani; ecco le sue parole:

“Non mi vogliono all’Isola dei Famosi. C’è qualcosa che blocca la mia partecipazione. Temono che io possa vincere a mani basse. Nemmeno la possibilità di un provino mi è stata data. Avrei preferito incassare un no che il silenzio.” Tvblog

L’ex cavaliere di Uomini e Donne non solo avrebbe già tratteggiato il tipo di percorso che intraprenderebbe all’interno dell’Isola dei Famosi – ipotizzandolo molto simile a quello solitario di Raz Degan – ma si è anche pronunciato negativamente rispetto alla scelta del cast dei naufraghi.

Secondo Giorgio Manetti, infatti, questa sarebbe un’Isola dei Famosi “senza famosi”:

“I nuovi naufraghi? Mi chiedo chi siano e che cosa abbiano fatto nella loro vita per essere ritenuti famosi. Gli autori hanno dei criteri di scelta che non riesco a comprendere. Non sarò nessuno, ma almeno posso contare su un grande numero di persone che continuano ad amarmi e a seguirmi.”

Nel corso dell’intervista, l’ex cavaliere si è anche detto pentito di aver rifiutato un passato invito di Alfonso Signorini a partecipare al Grande Fratello Vip, esperienza che non gli sarebbe all’epoca piaciuto vivere.