ecco-i-protagonisti-dell’app-di-davvero-tv

DavveroTV è la TV dei cittadini, all’interno potete trovare le produzioni interne e una ricca collezione di canali, per soddisfare la vostra voglia di informazione e conoscenza.

L’offerta dell’app si amplia giorno dopo con l’arrivo di nuovi protagonisti, tra i quali Metapolitics, canale creato su Youtube da Edoardo Gagliardi. Si occupa di metapolitica, filosofia, storia, critica culturale e sociale.

E poi ci sono Ex Cathedra con Enzo Pennetta ed Elisabetta Frezza, programma dedicato alla scuola ed alle sue problematiche; Contro.tv del regista e documentarista Massimo Mazzucco, studioso delle verità non mainstream, quelle che nel sistema del Pensiero Unico non vengono mai affrontate né discusse; Pangea con il geografo e giornalista Manlio Dinucci, programma di politica internazionale a cura del CNGNN (Comitato No Guerra No Nato, Italia) in collaborazione con Global Research (Centro di Ricerca sulla Globalizzazione, Canada); la Casa del Sole della giornalista Margherita Furlan, con il Tg che si occupa, tra le altre cose, di politica internazionale; Quello che i media non dicono con il giornalista Gabriele Sannino, canale di controinformazione politica, economica e sociale, attualità non mainstream e spiritualità; Mazzoni News del giornalista Roberto Mazzoni, con le novità dagli Stati Uniti; Play Master Movie del regista Alessandro Amori, promuove libera informazione, commercio etico, valori umani, volti a fornire nuove chiavi interpretative della realtà attraverso il linguaggio delle interviste, dei servizi giornalistici, dei reportage e del genere prediletto del documentario; La Fabbrica della comunicazione con la giornalista Beatrice Silenzi, interviste con spunti di riflessione e di conoscenza per sviluppare un Pensiero Critico, libero da condizionamenti; Voci dall’America di Kasper Carlo, video tradotti dall’inglese all’italiano per portare nel nostro paese le notizie migliori d’oltreoceano; Cronache dal Sud di Umberto De Rosa, personaggi esperti del risorgimento ma anche di problematiche e risorse del sud.

Molti altri contenuti saranno presto in arrivo, quindi scaricate l’app di DavveroTV per averla sempre con voi ed entrare a far parte della grande TV dei cittadini.

