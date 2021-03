di-maio-in-libia,-ma-francia-e-germania-possono-metterlo-all’angolo

Spread the love

Come si sta muovendo l’Italia in Libia? Da qualche giorno infatti Tripoli sembra essere tornata al centro dell’agenda della politica estera italiana, con addirittura un doppio viaggio del Ministro Luigi Di Maio nella capitale libica. Si tratta davvero di un ritorno dell’Italia come protagonista nel Mediterraneo? Andiamo con ordine.

Italia in Libia insieme ad ENI

Lo scorso 21 marzo Luigi Di Maio è atterrato a Tripoli per incontrarsi con il nuovo Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale, Abdulhamid Dabaiba. Si tratta della persona che ha sostituito il predecessore Al Serraj a seguito della nomina da parte del Forum di dialogo politico libico, condotto sotto l’egida delle Nazioni Unite e che dovrebbe portare la Libia verso le elezioni nazionali al termine dell’anno.

Bene, Di Maio è stato il primo leader europeo ad interfacciarsi con il nuovo volto del Governo di Tripoli e all’incontro era presente anche l’amministratore delegato dell’ENI Claudio Descalzi. La società petrolifera italiana è infatti ancora molto attiva in Libia, dove detiene permessi esplorativi e produttivi sia nella zona offshore al largo delle coste di Tripoli, sia nel deserto con i giacimenti di El Feel e Al Wafa.

In particolare questi due ultimi giacimenti sono stati oggetto di bombardamenti che ne hanno ostacolato la produzione da parte delle milizie guidate dal Generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che le Nazioni Unite stanno provando a portare al tavolo della pace.

Il secondo viaggio in compagnia di Francia e Germania

In questa intricata situazione l’Italia però non gioca da sola. Perché proprio oggi lo stesso Di Maio è tornato a Tripoli, questa volta in compagnia di altri due ministri europei. C’erano infatti Jean-Yves Le Drian e Heiko Mass, rispettivamente ministri degli esteri di Francia e Germania.

Si è trattato ufficialmente di un incontro all’interno di una missione dell’Unione europea volta alla stabilizzazione della Libia e alla sicurezza del Mediterraneo. Dietro alle etichette diplomatiche ci potrebbe però essere qualcosa di più.

Perché come è noto uno Stato fragile come la Libia, ma ricco di risorse, rappresenta una potenziale occasione di sfruttamento per molti.

Il doppio gioco della Francia in Libia

E la Francia in questo contesto è forse l’attore che ha giocato il ruolo più ambiguo e soprattutto in netto contrasto con gli interessi nazionali italiani. Fin dal 2011, quando si fece promotrice dell’intervento NATO con l’obiettivo di uccidere Gheddafi, a distanza di pochi mesi dalla sottoscrizione del Trattato di amicizia tra Italia e Libia.

Dall’inizio della guerra civile in Libia, la Francia ha sempre tenuto il piede in due scarpe. Da una parte promuovendo, almeno di facciata, il dialogo delle Nazioni Unite. Dall’altra porgendo la mano e aiuti materiali alle milizie anti governative. Una situazione di caos che ha evidentemente favorito l’ingresso nel mercato energetico libico delle compagnie petrolifere francesi, come la Total.

La rinnovata presenza tedesca in Libia

E nella missione europea a Tripoli insieme alla Francia c’è la Germania, che sta aumentando considerevolmente la sua presenza nel territorio. L’agenzia di cooperazione tedesca, GIZ, è arrivata ad investire circa 69 milioni di euro in Libia per progetti che riguardano da vicino anche il processo di ricostruzione delle istituzioni politiche libiche.

Senza dimenticare l’attività della ONG Sea Eye, battente proprio bandiera tedesca, molto attiva al largo delle coste libiche e più volte protagonista del trasbordo di migranti dalla Libia all’Italia.

Insomma Francia e Germania, più che alleati, assomigliano a dei competitor che cercano in tutti modi, leciti e non, di mettere fuorigioco l’Italia da un territorio dove, anche solo per prossimità geografica, avrebbe un accesso privilegiato.

Continuando ad accettare la logica dell’azione europea, e quindi del vincolo esterno anche in politica estera, l’Italia si trova così a recitare la vittima ingenua di quella che appare come una cena tra parenti serpenti.

Claudio Messora