Spread the love











“Il conflitto istituzionale tra Stato e Regioni si è scaricato a valle sugli strati di popolazione socialmente ed economicamente più deboli“. A dirlo è il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, in merito alla gestione della pandemia da parte del governo e dei presidenti di Regione, che in molte occasioni si sono scontrati sulle decisioni da prendere. “In questo senso – ha proseguito – si sono perduti pezzi del sistema sanitario e la tutela della salute è venuta meno. Si tratta di un’area grigia, quella della concorrenza tra Stato e Regioni in materia di sanità, che ha permesso in più di una circostanza lo scaricabarile” tra gli attori in campo.

L’articolo Covid, Cartabellotta (Gimbe): “Conflitto tra Stato e Regioni si è scaricato sugli strati di popolazione economicamente più debole” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...