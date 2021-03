cartabianca,-matteo-bassetti-violenta-lite-con-simona-ventura-“si-prenda-una-laurea-e-…”

Spread the love











Simona Ventura, la nota showgirl da diverse settimane sta combattendo la sua battaglia personale con il Covid-19. Purtroppo la showgirl è risultata positiva al Covid e da quel momento è stata particolarmente attiva sui social, per tenere informati i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Fortunatamente la Ventura non ha riportato gravi conseguenze e adesso sembra in fase di guarigione. Proprio nella serata di ieri, la Ventura è stata ospite a Cartabianca, il programma che va in onda su Rai 3 e condotto da Bianca Berlinguer. Ospite in puntata anche Matteo Bassetti, il direttore della Clinica Malattie infettive Policlinico San Martino di Genova. I due, sono stati protagonisti di un duro e acceso scontro. Ma cosa è accaduto tra i due?

Simona Ventura e Matteo Bassetti, duro e acceso scontro tra i due a Cartabianca

Come abbiamo avuto modo di anticipare, i due sono stati protagonisti di un duro scontro, avvenuto nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca. La showgirl, è intervenuta in puntata per raccontare la sua esperienza con il Covid-19, dopo essere risultata positiva nelle scorse settimane. La conduttrice, avrebbe anche confessato di aver ricevuto un consiglio da parte di una sua amica. Cosa? Fare una lastra e iniziare una cura farmacologica. E’ stato proprio in quel momento che il Dottor Bassetti è intervenuto, commentando le dichiarazioni della conduttrice. Lo scontro tra i due è stato inevitabile ed i toni si sono immediatamente alzati.

L’intervento del Prof Bassetti e la risposta di Simona Ventura

“Guardi, scusi, lei fa la conduttrice, io faccio il medico, quindi, se permette, ascolti quello che i medici dicono perché se facciamo fare i medici ai conduttori televisivi, allora non va più bene.” Queste le parole del Professor che hanno immediatamente scatenato la reazione della showgirl che ha risposto a tono al medico. La Ventura avrebbe sottolineato di non aver detto questo, ovvero che non avrebbe voluto sostituirsi ai medici, ma la sua volontà era semplicemente raccontare la sua esperienza.

Botta e risposta tra il Prof. e la showgirl

Il Professore però, sembra che non abbia voluto saperne e avrebbe ribattuto ancora una volta, dicendo che quello che hanno fatto con la Ventura è stato sicuramente un errore, perché non aveva sintomi ed in questo caso non si prescrivono cure. “Se noi facciamo una lastra a tutti quelli che hanno il tampone positivo, il 95% ha un’interstiziopatia, cioè hanno un tropismo per il polmone, ma avere un principio di polmonite non vuol dire avere un’embolia polmonare; avere un principio di polmonite non vuol dire aver bisogno del cortisone. Queste cose bisogna dirle, perché se no le persone si cureranno in maniera inadeguata”. Queste ancora le parole del Professore che di certo non ci sta ed ha voluto dire come stanno le cose.

Bassetti a Simona “Si prenda una laurea…”

La Ventura, che come sappiamo, non le manda di certo a dire, seppur con educazione ha voluto ribattere ancora volta dicendo “Va bene ognuno fa il suo mestiere… Ho diritto di parola se mi permette, Certamente non mi tappa lei la bocca..”. Insomma, il loro è stato un diverbio piuttosto acceso, che non è finito qui visto che ad un certo punto Bassetti avrebbe rimproverato la Ventura, chiedendole di non parlare di Covid e di come si tratta e cura il Covid. Poi Bassetti affonda “Lei si pigli una laurea e venga a fare il mio mestiere se vuole..“. Insomma, un botta e risposta che di certo non è passato inosservato ai telespettatori che stavano seguendo la puntata in tv.

