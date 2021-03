Il carpaccio di pesce spada con agretti e salsa al lime è un antipasto leggero, delicato, fresco, goloso, ma soprattutto facile da preparare, con pochi grassi e gluten free.

Il pesce spada è un abitante pregiato del Mar Mediterraneo, pescato soprattutto in Sicilia e in Calabria. Come il tonno, viene venduto a tranci o in varie preparazioni, tra cui il carpaccio affumicato è una delle più saporite e versatili. Con la salsa citronette di questa ricetta, il pesce spada in carpaccio si reidrata leggermente, diventando morbidissimo, oltre che saporito. Se si desidera, si possono allungare i tempi di marinatura.

Gli agretti, detti anche “barbe del frate”, sono delle piantine che si trovano in primavera, sono ricche di sali minerali e proprietà depurative. Se non si trovano perché non è la stagione giusta, si possono sostituire con verdure verdi a foglia lessate e sminuzzate (spinaci, biete, bietoline) o con un mix di verdure estive (zucchine, peperoni e pomodori) leggermente saltate in padella e lasciate croccanti.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti



Tempo di cottura: 5 minuti



Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per il piatto:

300 g Pesce Spada affumicato

80 g Agretti

Per la salsa citronette:

q.b. Pepe rosa in grani

3 cucchiaini Lime succo

2 cucchiaini Limone succo

5 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta del carpaccio di pesce spada con agretti e salsa al lime, cominciate col mondare gli agretti, eliminate la radice, lavateli ripetutamente in acqua fredda.



Cuoceteli per 5 minuti in acqua salata in ebollizione.

Scolateli e lasciateli raffreddare e asciugare.

Preparate la salsa al lime mescolando tutti gli ingredienti.



Disponete le fettine di pesce spada nei piatti, sormontate con gli agretti e condite con la salsa al lime.