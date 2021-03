Spread the love











Dopo l’arresto di Fabrizio Corona, il figlio Carlos Corona non è tornato a vivere con la madre Nina Moric. Ecco dove vive ora il 18enne. Fabrizio Corona è tornato in carcere. Dopo una settimana passata nel reparto psichiatrico dell’ospedale San Raffeale di Milano il tribunale ha deciso di rispedirlo in nel penitenziario di Monza dove […]

L’articolo Carlos Corona lontano da Nina Moric dopo l’arresto del padre: ecco dove si trova proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...