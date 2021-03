bonus-spesa-2021,-l’importo-massimo-e-tutti-i-requisiti

Spread the love

Nel Decreto Sostegni per quest’anno è previsto il bonus spesa, destinato alle famiglie in grave difficoltà economica: tutti i dettagli

Bonus spesa (Pixabay)

Il Decreto Sostegni, tra i vari bonus, ha previsto l’introduzione di bonus spesa fino a 700 euro per le famiglie in gravi difficoltà economiche a causa dell’epidemia da Covid-19. I soldi erogati dal governo potranno essere spesi per l’acquisto di alimenti, farmaci e beni di prima necessità nei negozi che aderiscono all’iniziativa.

I destinatari sono quei nuclei con un reddito ISEE inferiore ad 8.000 euro generalmente, ma va chiarito che ogni comune ha previsto importi e requisiti differenti. I buoni distribuiti varieranno dai 50 ad i 700 euro. Altra punto da chiarire è che non potranno ricevere l’incentivo quelle famiglie con uno o più membri che lavorano o che ricevono sostegni dallo stato.

Bonus spesa 2021, tutti i requisiti generali da rispettare

Vari altri sono i requisiti generali da soddisfare per ottenere l’incentivo. Bisogna avere la cittadinanza italiana, la residenza nel Comune per cui si fa richiesta o il permesso di soggiorno.

Va dimostrato un grave peggioramento della situazione economica dovuto all’epidemia, con certificazione ISEE o autocertificazione. Come già accennato, i membri del nucleo familiare non devono percepire altri ammortizzatori come Reddito e Pensione di Cittadinanza.

I principali comuni che si stanno muovendo in tal senso sono Roma, Torino, Napoli, Bologna, Milano, Venezia, Padova, Bergamo, Ancona, Potenza e Bari. Le modalità per far richiesta variano da comune a comune, quindi bisogna consultare il sito ufficiale del proprio oppure rivolgersi ad un Caf.