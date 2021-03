andrea-zelletta-lincia-giulia-salemi:-“ha-rosicato”.-e’-guerra

Andrea Zelletta lancia una frecciatina a Giulia Salemi: dopo la provocazione della modella, l’ex tronista risponde per le rime

Non le manda di certo a dire Andrea Zelletta, che non sembra aver gradito le esternazioni di Giulia Salemi, fidanzata del suo amico Pierpaolo Pretelli. I due, che hanno condiviso 4 mesi all’interno della casa del Grande Fratello, si stanno punzecchiando a vicenda in maniera neanche troppo velata.

La modella, solo qualche giorno fa, aveva istigato l’ex tronista alludendo al suo percorso all’interno del reality. Giulia, attraverso un tweet, ha spiegato di non aver ancora capito come mai Zelletta sia riuscito ad arrivare in finale. Ma l’ex tronista, che non ha affatto digerito questa esternazione, le ha risposto per le rime.

LEGGI ANCHE —> Giulia Salemi sparisce dai social e preoccupa i fan: “Ero..”

Andrea Zelletta e la frecciatina a Giulia Salemi: “Ha rosicato”

LEGGI ANCHE —> Andrea Zelletta confessa tutto: “Ci vuole coraggio”

Giulia Salemi e Andrea Zelletta hanno sempre avuto un ottimo rapporto all’interno della casa, ma una volta usciti la situazione fra di loro sembra essersi incrinata. La fidanzata di Pretelli, in un tweet, è stata piuttosto dura con l’ex tronista, affermando che quest’ultimo non meritava la finale del Grande Fratello. Il modello, in un’intervista a SuperGuidaTV, ha risposto per le rime alla Salemi.

“Sono convinto che abbia rosicato. Se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio, perché significa che mi sono fatto apprezzare“, ha replicato Andrea, convinto che Giulia, non avendo potuto accedere alla finale, covi risentimento e invidia nei suoi confronti. “Lei, in due edizioni del Gf Vip, non è mai andata in finale“, ha proseguito Zelletta, non nascondendo il suo reale pensiero.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Tra gli ex coinquilini è ormai guerra aperta. Nonostante Pierpaolo e Andrea siano legati da una sincera amicizia, la Salemi potrebbe rappresentare il vero scoglio tra i due: riuscirà Giulia a perdonare le esternazioni del modello?