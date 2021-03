A PASQUA ITALIA ZONA ROSSA. PER IL DOPO ANCORA NESSUNA DECISIONE DAL GOVERNO. QUANDO FINIRÀ QUESTO APRI E CHIUDI?

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.

Forse dovremo cominciare ad abbandonare i vecchi detti popolari, visto che la prossima Pasqua sarà colorata di rosso.

Il governo guidato da Mario Draghi ha infatti deciso di prorogare per altre due settimane le zone rosse in Italia. Il 3, 4 e 5 aprile l’intero paese sarà zona rossa. Ciò significherà anche il divieto di spostamento tra regioni, a meno che non si sia residenti o domiciliati in un’altra regione.

E per il dopo Pasqua? Il ministro della Salute, Roberto Speranza, rassicura e dice: “Non è stata assunta nessuna decisione in questo momento”. Tutto rimandato a dopo le feste dunque.

Ma come diceva quel detto? Chi di speranza vive…

Questo modus operandi non è nuovo, visto che ormai da un anno il governo ha abituato gli italiani al giallo, l’arancione e il rosso…con il bianco diventato una rarità.

Intanto mentre in Italia si cerca di far digerire la pillola delle restrizioni a singhiozzo, in altri Stati del mondo si applicano politiche diverse. Negli Stati Uniti, in Iowa, Mississippi, Montana e Texas hanno rimosso l’obbligo di indossare le mascherine e, in particolare in Texas, dal 10 marzo tutte le attività commerciali possono funzionare al 100% delle loro capacità.

Ora, perché in Italia da un anno a questa parte si continua a cambiare colore alle regioni ogni due settimane, senza che si arrivi ad una soluzione? Al di là della questione virus, l’impressione è che i governi succedutisi fino ad oggi abbiano improntato politiche fallimentari sulla gestione della crisi.

Nonostante le condizioni economiche, sociali e psicologiche dei cittadini si siano deteriorate, il governo sembra voler proseguire sulla strada delle restrizioni.

Per quanto ancora dovremo convivere con il rosso?

Claudio Messora