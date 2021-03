Temptation Island, Filippo Bisciglia condurrà la prossima edizione?

Spread the love

Arrivano le prime conferme ufficiali per la prossima stagione di Temptation Island; sono state rivelte alcune coppie che prenderanno parte al reality, conduttore e tipologia di format. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla prossima appassionante edizione di Temptation Island!

Arrivano le prime conferme per uno dei reality più attesi degli ultimi anni: Temptation Island; in questo periodo particolare per tutti, avere dei programmi di intrattenimento molto leggero da seguire è un bene.

I reality show sono tra i programmi che, svolti in totale sicurezza, riescono a garantire un ottimo intrattenimento serale per chi non ha voglia di “impegnarsi” nella visione di qualcosa; ed ecco che spuntano le prime anticipazioni e conferme sulla prossima edizione di Temptation Island.

Scopriamo insieme tutti i dettagli che stanno trapelando, tra conferme e grandi ritorni! Ecco tutto quello che c’è da sapere su Temptation 2021!

Edizione mista: vip e nip

Temptation Island 2021 ci sarà ma, a differenza delle scorse edizioni, non ci saranno due edizioni separate, ma un’unica versione con coppie di personaggi dello spettacolo e aspiranti tali.

Le coppie che prenderanno parte, soprattutto quelle Vip, sembrano essere parzialmente annunciate: Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò e Alessio Guidi e Stephanie Bellarte.

Cosa c’è di certo in queste anticipazioni? Nessuna di queste coppie ha smentito la partecipazione, nonostante si vociferi della loro presenza da tempo, a differenza di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, così come l’altro ex vippone Andrea Zelletta con la sua Natalia Paragoni.

La conduzione, nonostante non fosse così scontato date le voci che parlavano di una lite interna alla produzione, sarà affidata all’intramontabile Filippo Bisciglia, ex gieffino a sua volta e ormai volto storico del reality di Witty tv.

L’inizio di questa edizione unica è fissato per Giugno su Canale 5, non appena terminerà L’isola dei famosi. Non vedete l’ora, vero?