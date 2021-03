tempesta-d’amore-5-11-aprile-2021-anticipazioni-tedesche

Tempesta d’amore anticipazioni settimana 5-11 aprile 2021

Cosa succede nelle prossime puntate di Tempesta d’amore in onda la settimana 5-11 aprile 2021? Stiamo parlando della soap opera tedesca creata da Bea Schimdt e trasmessa a partire dal 26 settembre 2005 sull’emittente nazionale Das Erste.

In Italia la soap esordisce il 5 giugno 2006 su Canale 5, ma a partire dal 2 luglio 2007 si trasferisce su Rete 4, dove continua la messa in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 19:35 circa. Tempesta d’amore ha già superato le 3000 puntate nel 2018, ma è ancora piena di tante storie e vicende da raccontarci!

Werner Ha Un Infarto In Tempesta D’Amore Credits: Das Erste

Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, Lucy si accorge che Ariane mette sotto pressione Steffen, intuendo subito che il ragazzo ha un segreto di cui Franzi non è a conoscenza. Così la donna lo affronta ma lui reagisce con sorpresa. Nel frattempo anche Selina diventa sospettosa nei confronti di Christoph: sta davvero speculando sulle donazioni? Poco dopo Selina ha l’opportunità di spiare i documenti di Christoph ma alla fine lo fa per davvero?

Dopo che Lucy comunica a Franzi di non approvare il suo matrimonio con Steffen, ammettendo quindi di non poter essere la sua damigella d’onore, le due iniziano a litigare. Più tardi però un consiglio di Rosalie fa capire a Lucy che dovrebbe comunque supportare Franzi nella sua decisione. Intanto Vanessa è sopraffatta dal desiderio, e allora si intrufola di notte nella stanza di Robert. Così la mattina dopo lui è costretto a presentare la ragazza a Valentina come la sua fidanzata, riempiendola di gioia. Peccato però che poco dopo Vanessa ascolta un’altra conversazione tra padre e figlia in cui Robert liquida la loro relazione come un rapporto casuale.

Nel frattempo Christoph cade nel bluff di Selina e trasferisce i soldi deviati alla fondazione. Di conseguenza, smette di essere un possibile acquirente per le azioni di Werner. Proprio quest’ultimo, intanto, decide di vendere le sue azioni “Fürstenhof” con il cuore pesante. Peccato però che poco dopo apprende, scioccato, che Ariane lo ha derubato e la affronta. Ariane allora lascia cadere la maschera e confessa di essere la responsabile dell’incendio doloso. Tutto diventa troppo per Werner e accade un drammatico incidente …

Più tardi Franzi scopre un’erba sul Gestütswiese che è velenosa per i cavalli, così lo racconta subito a Tim allarmato. Dopo inizia a estirpare la pianta, ma per poter salvare il raccolto di fieno in tempo è necessario che più persone diano e una mano. Così Franzi avvia un’operazione di salvataggio insieme a Steffen. Tim intuisce però una nuova possibilità per passare più tempo insieme a lei. In che modo? Fingendo di aver dimenticato il suo cellulare proprio quando la ragazza perde il suo. Dal momento inoltre che non hanno modo di illuminare la strada, o di riferire a qualcuno dove si trovano, i due decidono di passare la notte nel sottobosco insieme.

Intanto Werner è ricoverato d’urgenza in ospedale mentre la sua famiglia teme per la sua vita. Per fortuna la mattina dopo l’uomo si sente meglio e racconta a Robert della confessione di Ariane. Quando quest’ultimo allora affronta Ariane con rabbia, ma la conversazione si intensifica…

