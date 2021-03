sconosciuto-si-introduce-in-casa-di-johnny-depp,-ecco-cosa-faceva-quando-lo-hanno-arrestato

Spread the love

Nella giornata di ieri uno sconosciuto si è introdotto nella villa dell’attore Johnny Depp, in quel di Hollywood. L’uomo, come segnalato da Fanpage, si è introdotto in maniera abusiva.

Secondo quanto riportato, in un primo momento la security era riuscita a dare l’allarme dell’incursione dell’uomo in casa di Johnny Depp. Ma lo sconosciuto, entrato nella villa hollywoodiana, avrebbe avuto tutto il tempo di prepararsi e sorseggiare un buon drink. Concessosi questo break, lo sconosciuto si sarebbe poi recato verso il bagno, per farsi una doccia.

E proprio sotto la doccia di Johnny Depp, gli agenti di polizia avrebbero trovato l’abusivo. L’uomo sarebbe stato dunque costretto ad abbandonare la sua doccia calda e a seguire gli agenti nella centrale di polizia. L’uomo, comunque, prima di addentrarsi nella villa del divo, aveva già commesso diverse effrazioni presso altre ville di Hollywood.

Come segnalato da Fanpage, comunque, non sarebbe la prima volta che la casa del bellissimo attore viene presa d’assalto da abusivi. Già lo scorso gennaio, una donna si era introdotta nella villa dell’attore ed era stata successivamente arrestata dalla polizia.