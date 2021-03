pocapaglia:-trovato-il-corpo-senza-vita-di-un-trentenne-residente-a-bra

Spread the love

Nella zona delle rocche di Pocapaglia, è stato trovato il corpo senza vita di un trentenne residente a Bra. Dal 21 febbraio scorso, aveva fatto perdere le sue tracce. La sua famiglia aveva fatto lanciare degli appelli alla trasmissione televisiva in onda su Rai Tre, “Chi l’ha visto”. Sulle cause del decesso, sono in corso le indagini dei Carabinieri di Bra, con la Procura della Repubblica di Asti.