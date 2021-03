maurizio-costanzo,-senza-mezzi-termini-sui-concorrenti-del-gf-vip-”-serve-uno-psicologo…”

Spread the love











Maurizio Costanzo è sempre molto attento alle dinamiche della televisione e spesso anche molto critico. Oltre a gestire una rubrica sul noto settimanale Nuovo, il marito di Maria De Filippi sembra rilasciare molto spesso delle interviste. Proprio nelle scorse ore ha rilasciato dei commenti sull’edizione del quotidiano Il tempo, sui reality e su diversi programmi televisivi. Il noto giornalista ha così parlato del programma famoso di Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis ed ancora del Grande Fratello Vip 5 che si è concluso lo scorso 1 marzo, dopo diversi mesi. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Maurizio Costanzo?

Nello specifico, il giornalista durante il suo intervento a Il tempo, sembra aver voluto parlare dell’ultima edizione del Gf Vip 5 e dei vari concorrenti che hanno preso parte al programma e che da poche settimane sono dovuti tornare alla loro vita di tutti i giorni. Pare che il noto giornalista abbia parlato di personaggi come Pierpaolo Pretelli e la Contessa De Blanck, sottolineando a suo dire che per loro sarà difficile tornare un pò nell’ombra, dopo oltre sei mesi di visibilità. “Riguardo al Grande Fratello che ne sarà di Pierpaolo Pretelli e della Contessa De Blanck? Credo che sia difficile per ognuno di loro tornare un po’ nell’ ombra dopo 6 mesi davanti alle telecamere. Per aiutare quelli meno fortunati, cioè quelli che non entrano nel mondo dello spettacolo bisognerebbe assoldare uno psicologo“. Questo quanto dichiarato da Maurizio Costanzo, facendo un’analisi per Il tempo, e parlando anche di altri programmi e non solo del Gf Vip 5.

Come abbiamo avuto modo di anticipare, il marito di Maria De Filippi non ha parlato soltanto del Gf Vip 5. Il giornalista sembra avuto voluto commentare anche i famosi programmi di Paolo Bonolis, ovvero Avanti un altro e Ciao Darwin. Proprio quest’ultimo dopo diverso tempo, è tornato in onda, seppur con delle repliche che continuano ad avere un grande successo. “Ad Avanti un altro il pubblico è seduto in maniera distanziata e tutti i concorrenti hanno la mascherina. Non si può fare lo stesso anche con Ciao Darwin?”. Queste ancora le parole di Costanzo.

Al via il Maurizio Costanzo Show

Intanto, tra poche ore, in seconda serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di questa stagione del Maurizio Costanzo show e sembra esserci tanta attesa. E’ questa la 39esima stagione del programma tanto amato dai telespettatori italiani. Nonostante sia abituato, però, Maurizio si è detto molto emozionato, come se fosse la sua prima puntata.

