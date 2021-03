lavarsi-i-denti-6-volte-al-giorno:-la-fobia-della-nota-pop-star

C’è una nota pop star americana che ha la fissa di lavarsi i denti ben sei volte al giorno. Scopriamo chi è, perché lo fa e altre stravaganti manie.

Katy Perry – Getty Images

Nel mondo delle celebrità sono molte le star che hanno manie a dir poco originali. Tra queste figura la celebre cantante Katy Perry, autrice di brani quali Firework, I kissed a girl, Unconditionally, Hot N Cold e moltissimi altri successi planetari che hanno scalato classifiche in tutto il mondo.

Fidanzata ufficialmente con Orlando Bloom, con cui si vocifera ci sia stato un matrimonio in gran segreto, da cui ha avuto nel 2020 una figlia dall’attore che si chiama Daisy Dove Bloom. Perry è anche giudice del talent made in USA, American Idol.

Perché Katy Perry si lava i denti sei volte al giorno?

Katy Perry durante una sua esibizione – Katy Perry

In una intervista a US Weekly la nota pop star ha dichiarato di essere una fanatica dell’igiene orale a tal punto da lavarsi i denti tra le quattro e le sei volte al giorno e lo fa ovunque si trovi. Il motivo è semplicissimo: ci tiene alla sua igiene personale.

E proprio la cantante a volte si è mostrata sui suoi canali social mentre lava i denti insieme al suo compagno Orlando Bloom. Inoltre, nell’intervista ha ammesso che il suo colore di capelli naturale è “marrone-scoiattolo”, quindi spesso fa uso di tinte chimiche o parrucche per apparire bionda come in foto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Matteo, figlio del tenore Andrea Bocelli: dal palcoscenico al fango

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Britney Spears usata come arma dalla Marina britannica

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gwyneth Paltrow: letterina a Babbo Natale con una lista regali assurda

Altre manie della nota pop star statunitense

Katy Perry (Getty Images)

Tra le altre stranezze della pop star Katy Perry ce n’è una che è davvero singolare: crede all’esistenza degli alieni sostenendo che nella sua canzone E.T. non stesse affatto scherzando. La cantante ha anche ammesso di assumere 26 tipi di integratori diversi di vitamine.

Inoltre, ricorre spesso alla meditazione trascendentale per rilassarsi e concentrarsi sul presente, adora mangiare le crocchette di pollo e ha come portafortuna un orsacchiotto da cui non se ne separa mai. Katy Perry ha anche ammesso di non essere mai ricorsa alla chirurgia plastica.

L’ultimo anno è stato particolare per lei e il suo compagno perché hanno dovuto affrontare la gravidanza in piena pandemia. Quando la piccola è nata, i due hanno deciso di collaborare con UNICEF finanziando l’assistenza sanitaria delle donne incinte che non ne hanno la possibilità.