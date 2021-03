Home » Tv » Isola dei Famosi » Isola dei famosi: Tommaso Zorzi rivelva un clamoroso spoiler

Che cosa ha rivelato di così clamoroso Tommaso Zorzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip e ora opinionista dell’Isola dei famosi? Il collega di Elettra Lambrghini e Iva Zanicchi ha rivelato la data in cui finirà il reality condotto da Ilary Blasi, che verrà prolungato come già accaduto al GF Vip.

L’Isola dei famosi come il Grande FratelloVip? Nell’intenzione di Mediaset sembrerebbe proprio di sì. La 15ª edizione del reality show condotto dalla bellissima Ilary Blasi (che, non ce ne voglia, ma sta macinando gaffes su gaffes) sta macinando ascolti decisamente interessanti, nonostante l’agguerritissima concorrenza di Rai 1.

Lo spoiler di Tommaso sull’Isola dei famosi

Intervistato sul profilo Instagram di TV sorrisi e canzoni Tommaso Zorzi, opinionista dell’isola e vincitore del GF Vip, ha fatto uno spoiler clamoroso: “Sarà un’edizione abbastanza lunga, finirà il 2 giugno“. E a proposito di Tommaso Zorzi, presto inizierà un programma che lo vedrà protagonista insieme a due suoi ex compagni di avventura nella casa più spiata d’Italia: Francesco Oppini e Andrea Zelletta.

E ci sarà anche Stefania Orlando. Impossibile pensare che Tommaso non si avvalesse della collaborazione dei suoi amici del cuore!

Tommy ritrova i suoi grandi amici del GF Vip

Gli ex vipponi saranno insieme nel programma Isola Off in onda il mercoledì alle 22:30 su Mediaset play. Tommy dovrebbe sbarcare anche su Italia 1, dove dovrebbe essere trasmessa la stessa Isola off.

“Ho scelto il mercoledì perché il mercoledì andava in onda il GF Late show. Volevo tappare il buco che ho lasciato. la protagonista naturalmente sarà l’isola, avrò un ospite in studio e un paio in collegamento. Dal momento che gli eliminati devono sottoporsi a una quarantena di 14 giorni prima di poter venire in studio, cercheremo comunque di sfruttare al meglio tutto quello che abbiamo disposizione per realizzare un format all’altezza”.

A proposito del motivo che spinge i naufraghi eliminati al televoto a non accettare l’avventura su Parasite Island, Zorzi risponde al giornalista in maniera lapidaria, con una sola parola: “Fariba“. Insomma, sarebbe proprio la presenza della mamma di Giulia Salemi a far scappare la gente.