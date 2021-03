Isola dei Famosi: chi è Elettra Lamborghini? Carriera e vita privata

Elettra Lamborghini, showgirl e cantante bolognese, è una dei tre opinionisti in questa quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Ma cosa sappiamo sull’ereditiera? Quanti anni ha? Quando è iniziata la sua carriera? I suoi amori? Scopriamo tutto sulla della “Twerking Queen”.

Elettra Lamborghini è stata scelta, insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, come opinionista all’Isola dei Famosi. È figlia di Tonino Lamborghini e nipote del famoso Ferruccio, fondatore della casa automobilistica. Il suo sogno, da sempre, è quello di fare l’attrice e per questo studia recitazione. Ma vediamo le sue passioni e conosciamo meglio la sua vita privata.

Elettra Lamborghini: la carriera

Leggi anche: Elettra Lamborghini si sposa settembre? La location con Enzo Miccio

Elettra Lamborghini diventa famosa nel 2015 quando si esibisce nelle discoteche della Lombardia e sempre in quell’anno partecipa come ospite del programma Chiambretti Night. Nel 2016 prende parte a Super Shore, programma trasmesso in Spagna e in America Latina. Partecipa anche a Riccanza, il docu-reality di MT e posa anche per Playboy Italia.

Nel 2017 entra fra i concorrenti del Grande Fratello spagnolo, ovvero il Gran Hermano Vip e poi prende parte al reality Geordie Shore. Nel 2018 partecipa ai Wind Music Awards. È sempre del 2018 l’uscita del suo primo album intitolato Pem Pem, vincitore di due dischi di platino. Accanto alla musica continua la sua carriera televisiva. L’ereditiera partecipa al reality show Acapulco Shore. In estate conduce su MTV Italia, il programma Ex on the Beach Italia.

Nel 2019 arriva su Rai 2, come coach nella sesta edizione di The Voice of Italy. Nello stesso anno la showgirl annuncia l’uscita del suo primo album in studio Twerking Queen. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo con “Musica (e il resto scompare)” e pubblica con Giusy Ferreri il singolo La Isla.

Elettra Lamborghini: la vita privata

Elettra Lamborghini nasce a Bologna il 17 maggio del 1994, ha 27 anni, è alta 165 cm e pesa 65 kg. Il suo secondo nome, Miura, è quello di un modello di Lamborghini prodotto tra il ’66 e il ’73. Una grande passione dell’ereditiera è l’equitazione, ha infatti partecipato a numerose gare regionali e nazionali. Oltre ai cavalli ama anche i cani: ha oltre 30 chihuahua.

Potrebbe interessarti: Elettra Lamborghini svela nuovi dettagli delle nozze

La showgirl è sposata con il deejay olandese Afrojack. I due si sono conosciuti nel 2018 all’Home Festival e da allora non si sono più separati. Nick van de Wall (il vero nome del deejay) a dicembre del 2019 le ha fatto la proposta di matrimonio. Le nozze si sono celebrate il 26 settembre del 2020 a Villa Balbiano sul Lago di Como. Un evento molto atteso e al quale, per colpa della pandemia, sono state invitate solamente 100 persone.