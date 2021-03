Il Segreto, anticipazioni oggi 24 marzo: Donna Francisca sempre più spietata

Spread the love

Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 24 marzo 2021. Che cosa vedremo nella replica su Rete 4 alle 12.30? Soledad sta sempre peggio. Ha tentato il suicidio e ha ingerito un liquido velenoso. Che cosa ha fatto Donna Francisca per spingerla a un gesto estremo? Tristan interverrà in tempo?

La programmazione de “Il Segreto” è cambiata.

La dodicesima e ultima stagione della soap continua ad andare in onda ogni domenica sempre su Canale 5.

Durante la settimana la soap opera spagnola cede il suo spazio pomeridiano sulla rete ammiraglia di Mediaset al fenomeno turco “DayDreamer – Le ali del sogno” con Demet Özdemir e Can Yaman.

La prima stagione de “Il Segreto” è riproposta ogni giorno dal lunedì al sabato su Rete 4.

Cosa vedremo nelle repliche della soap spagnola su Rete 4 mercoledì 24 marzo?

Soledad ingerisce un liquido, probabilmente del veleno. La ragazza sta sempre peggio e Tristan va in paese, sfidando la tempesta, pur di trovare un rimedio che salvi la ragazza.

L’ex soldato, però, si mette sulla via del ritorno a mani vuote.

Pepa, preoccupata e piena di sensi di colpa, è uscita a cercare Tristan. Quando si incontrano tra i due scoppia la passione.

Cos’è successo? Soledad, disperata per essere stata allontanata dal suo amore Juan, si era finta malata per andare via di casa.

Mercedes, con la quale, ingenuamente, si è confidata la ragazza, avendo dei sospetti ne ha parlato con Francisca.

La Montenegro ha scoperto l’inganno e all’ultimo secondo ha fermato il trasferimento della figlia all’ospedale in città.

Alla Villa le cose stanno andando male, soprattutto da quando la famiglia Castaneda, che provvedeva ale questioni pratiche, è stata cacciata da Donna Francisca.

Le repliche della prima stagione de “Il Segreto” continuano su Rete 4 dalle 12.30 alle 13.00 dal lunedì al sabato.

Domenica 28 marzo un nuovo appuntamento con la dodicesima stagione de “Il Segreto” vi aspetta su Canale 5 dalle 14.15 alle 16.10 prima di “Una Vita” e di “Domenica Live”.