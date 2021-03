h&m-“preoccupata”-per-lo-xinjiang:-e-sul-web-cinese-parte-il-boicottaggio-dell’azienda-di-vestiti

“Il gruppo H&M è profondamente preoccupato per i resoconti delle organizzazioni della società civile e dei media riguardo le accuse di lavoro forzato e di discriminazione delle minoranze nello Xinjiang. Ciò significa che il cotone per la nostra produzione non verrà più acquistato da questa zona”.

Dopo le sanzioni occidentali contro la Cina per la questione dei diritti umani nello Xinjiang e la conseguente risposta di Pechino, è bastato un comunicato risalente allo scorso anno del gigante svedese dell’abbigliamento – ripostato ora su Weibo, il Twitter cinese, da un utente – a riaccendere nuovamente le tensioni sulla regione autonoma del nord-ovest del Paese e a far partire il boicottaggio contro l’azienda di vestiti.

Lo store ufficiale di H&M sulla piattaforma di e-commerce Tmall di Alibaba oggi non era più accessibile. E pure sui negozi online come Jd.com e Pinduoduo i prodotti H&M risultavano introvabili. La filiale cinese di H&M ha precisato che il gruppo “ha costantemente sostenuto i principi di apertura e trasparenza nella gestione delle catene di fornitura globali, assicurando il rispetto dell’impegno per lo sviluppo sostenibile delineato dalle Linee guida dell’Ocse per una condotta aziendale responsabile, senza voler rappresentare alcuna posizione politica”.

Ma non è bastato a placare le polemiche. “Diffamare e boicottare il cotone dello Xinjiang mentre si spera di fare soldi con la Cina? Un’illusione!”, ha scritto in un post su Weibo la Lega della Gioventù comunista. In giornata è arrivata pure la disdetta del contratto del noto attore Huang Xuan con l’azienda svedese per opporsi alle “calunnie” contro il suo Pese. Risultato? Fine della collaborazione come “brand ambassador” in Cina per il marchio.

Da varie inchieste internazionali Pechino è accusata di detenzioni arbitrarie di almeno un milione di persone in “campi di rieducazione”, sorveglianza di massa e sterilizzazioni forzate nei confronti della minoranza musulmana degli uiguri, uno dei 56 gruppi etnici riconosciuti dal Partito comunista cinese.

La Cina, che è il quarto mercato più grande di riferimento di H&M con 520 negozi, secondi per numero solo ai 593 degli Usa, produce il 22% del cotone mondiale, di cui l’84% concentrato nello Xinjiang, in base a una ricerca del think tank americano Center for Strategic and International Studies.