Gianni Sperti non si nasconde più e rivela “Ormai lo sanno tutti che … “

Ricorderete tutti Ida Platano, la nota dama che ha partecipato al trono over di Uomini e Donne. Una donna molto bella, protagonista di diverse stagioni del programma condotto da Maria De Filippi e che ha vissuto una storia d’amore piuttosto turbolenta con Riccardo Guarnieri. Nel parterre di Uomini e Donne, in questi anni sono stati tanti i personaggi che si sono contraddistinti, tra i quali Gemma Galgani che continua ad essere presente in studio dopo circa dieci anni. Quest’ultima è anche una grande amica di Ida, che dopo la fine della storia con Riccardo, sembra abbia voltato pagina. Anche lui del resto lo ha fatto, tornando a Uomini e Donne e iniziando una relazione con Roberta Di Padua, con la quale è uscito dal programma e pare che sia molto innamorato di lei. Ma cosa ne è stato di Ida?

Ida Platano, una delle dame protagoniste di diverse edizioni di Uomini e Donne

A parlare di lei è stato Gianni Sperti, il noto opinionista del programma, che pare sia rimasto da sempre piuttosto colpito da Ida, sia per la sua bellezza che per la sua bontà d’animo. Gianni è sempre stato al suo fianco e l’ha sempre difesa, da tutto e da tutti, soprattutto dagli attacchi di Tina e di altre donne del parterre. Le dichiarazioni dell’opinionista, rilasciate in questi giorni sembra abbiano lasciato tutti senza parole.

Gianni Sperti, la confessione su Ida

Non è di certo un mistero il fatto che Gianni Sperti abbia da sempre avuto un debole per Ida Platano. Sin da quando la dama ha varcato la soglia dello studio di Uomini e Donne, il noto opinionista non ha nascosto il suo interesse, che è stato da sempre piuttosto palese. Anche sui social, Gianni segue Ida e non c’è una foto della dama che non abbia un suo like. L’opinionista le lascia sempre tanti like e tanti commenti e proprio questo è quello che gli hanno fatto notare alcuni fan. La sua risposta è stata esilarante. “le metto dei like, è risaputo che provo amore per lei”. È questo il commento di Gianni che ha lasciato tutti davvero senza parole. In molti hanno visto questo come una dichiarazione d’amore nei confronti della dama. Che sia davvero innamorato di lei? Come reagirà la Platano?

La dama dopo Uomini e Donne

In questi anni la dama è stata al centro della cronaca rosa, vista la sua storia piuttosto tormentata con Riccardo Guarnieri. Dopo diversi tira e molla, all’interno del programma, i due hanno anche partecipato a Temptation Island, e poi hanno lasciato il programma, salvo mettere un punto definito alla loro storia lo scorso anno. Mentre Riccardo è tornato in studio, Ida ha deciso di volersi dedicare solo al suo bambino e alla sua professione.

