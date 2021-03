giacomo-milano,-servizio-delivery-per-menu-di-pasqua.

Giacomo Milano, lo storico gruppo di ristoranti situati in via Sottocorno e in altri punti strategici della città, rinforza il servizio delivery per permettere a tutti i suoi clienti di passare una Pasqua in famiglia all’insegna di una cucina raffinata, fatta di ingredienti di primissima scelta e di esclusive ricette gourmet.

Il menù di Pasqua si compone di una proposta di pesce e una di terra, che comprendono antipasto, primo e secondo piatto e, come dessert, due tra i più iconici dolci di Giacomo: l’ovetto ripieno di chantilly, fragole e lime o la fetta di colomba classica con arancia candita, uvetta e mandorle.

Con il menù, saranno fornite le istruzioni per i piatti che necessitano di essere rigenerati.

Le ordinazioni potranno essere fatte entro il 3 aprile sul sito www.giacomomilano.com, sezione Delivery, per consegna a domicilio, o ritirate il 4 aprile presso il ristorante da Giacomo in via Pasquale Sottocorno 6 (in questo caso i clienti avranno diritto à uno sconto del 10%).

GIACOMO MILANO_MENU DI PASQUA 2021