emanuele-filiberto-di-savoia-dopo-il-tumore-e-l’accusa-per-pirateria:-il-grande-ritorno

Quella di Emanuele Filiberto è una figura che suscita sempre grande interesse, è pronto a tornare con una grande opportunità

Emanuele Filiberto Savoia (Gettyimages)

Quello di Emanuele Filiberto di Savoia è un personaggio controverso, tra i più discussi degli ultimi 20 anni all’interno del panorama televisivo italiano. E non c’entrano soltanto i nobili natali, che ovviamente ne aumentano la risonanza mediatica. Ma anche delle vere e proprie beghe giudiziarie che lo hanno visto protagonista nel corso del tempo.

Membro di casa Savoia, Emanuele Filiberto è figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria ed è il nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II di Savoia. Va detto, però, che la sua posizione nella linea di successione di casa Savoia non è riconosciuta dalla Repubblica Italiana.

Nato e vissuto per diversi anni in svizzera, a causa del regime di esilio previsto dalla Costituzione repubblicana per i discendenti maschi degli ex re d’Italia, Emanuele Filiberto ha fatto il suo primo ingresso in Italia soltanto alla fine del 2002. Il tutto, ovviamente, è potuto succedere grazie alla cessazione degli effetti delle disposizioni sull’esilio.

Da lì proprio per lui è cominciato un percorso anche nel mondo della televisione, come personaggio televisivo. Lanciato, ovviamente, anche grazie a quelle che sono le sue origini.

Emanuele Filiberto e gli anni bui

Per il discendente del Re d’Italia ci sono stati anni sulla cresta dell’onda nel mondo dello spettacolo, ai quali si sono però miscelati anche periodi molto difficili. Il tutto legato a delle questioni legali e di salute che hanno visto Emanuele Filiberto protagonista.

L’uomo, infatti, è stato indagato qualche tempo fa per pirateria informatica ai danni di un sito sgradito ai Savoia. È stato, però, prosciolto da ogni accusa e l’inchiesta archiviata su richiesta dello stesso pm Woodcock.

Nel corso del tempo, poi, l’erede ha anche rivelato di aver avuto problemi di tossicodipendenza in giovane età. Poi il grave problema che lo ha visto, tra il 2011 e il 2019, subire ben tre operazioni chirurgiche per l’asportazione di un tumore ai seni paranasali.

Leggi qui -> Antonino Cannavacciuolo: dalla brutta denuncia ai problemi di salute | Come sta

Leggi qui -> Era la compagna di ballo di Kleidi ad Amici: ecco che fine ha fatto Anbeta

Ora la grande opportunità

Dopo anni difficili, che lo hanno visto al centro di questioni controverse e problemi di salute, Emanuele Filiberto è finalmente pronto a tornare sulla cresta dell’onda, ancora nel mondo della televisione italiana.

Proprio lui, infatti, sarà tra i giudici del serale di ‘Amici‘ di Maria De Filippi, e sarà accompagnato anche da Stefano De Martino e Stash dei The Kolors. Il programma andrà in onda con il suo format serale a partire da domani.