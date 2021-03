La crema di asparagi selvatici e fave è una deliziosa vellutata che abbina le virtù nutrizionali e il sapore dolce delle fave con quello deciso e leggermente amaro degli asparagi selvatici. Il richiamo è alla crema di fave e cicoria, tipica della tradizione pugliese, ma in questa ricetta è resa primaverile dall’uso degli asparagi selvatici.

Gli asparagi selvatici sono molto più piccoli degli asparagi comuni, e se ne utilizza solo la sommit, ovvero il germoglio. Spuntano a primavera e per questa ricetta possono essere sostituiti dal luppolo, altra pianta selvatica che compare a primavera sui prati di tutto il bacino del mediterraneo.

Se non vi trovate nella stagione giusta, sostituite gli asparagi con un mazzo di cicorie, da lessare e poi saltare in padella con un po’ d’olio e un po’ d’aglio: il risultato è comunque garantito.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 45 minuti



Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

250 g Fave secche decorticate

1 Cipolla

1 Carota

1 Sedano gambo

800 g Asparagi selvatici

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema di asparagi selvatici e fave, iniziate con lo sciacquare le fave secche con acqua fresca corrente e scolatele bene.

Mettete in un tegame il sedano, la carota e la cipolla tritati, aggiungete le fave e coprite con acqua in modo che ce ne sia circa un dito sopra alle verdure.



Portate a ebollizione, poi abbassate la fiamma al minimo e lasciate cuocere per 45 minuti (25 in pentola a pressione).



Nel frattempo lavate gli asparagi, eliminate la parte legnosa del gambo e cuoceteli a vapore per 2 minuti.

Una volta pronte le fave, frullatele insieme a tre quarti degli asparagi con un frullatore ad immersione ed aggiustate di sale.



Dividete nei piatti di servizio, aggiungete gli asparagi lasciati da parte, una macinata di pepe, olio EVO a crudo e servite.