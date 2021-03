covid,-merkel-revoca-lockdown-in-germania:-“errore-mio,-chiedo-scusa”

Covid, dopo aver annunciato un lockdown totale per il periodo di Pasqua, la cancelliera Angela Merkel è tornata sui propri passi

Covid, la cancelliera Angela Merkel revoca il lockdown di Pasqua (Foto: Getty)

Solamente due giorni fa, la cancelliera Angela Merkel aveva annunciato un lockdown rafforzato in Germania. Previsto tra l’1 e il 5 aprile, comprendeva la chiusura – tra le altre attività – anche dei supermercati e di tutti gli essenziali. Secondo quanto annunciato dall’agenzia tedesca Dpa, a pochi minuti dall’inizio del nuovo vertice fra governo e Leader la cancelliera sarebbe tornata sui propri passi.

Non ci sarà nessuna chiusura totale intorno alle vacanze di Pasqua, quindi. Decisive sono state le forti accuse che il mondo economico ha portato avanti, oltre alla confusione generata nei cittadini. Nel corso dell’incontro con le Regioni, poi, la Merkel avrebbe addirittura ammesso di voler chiedere scusa a tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, Draghi: “Abbiamo 4 vaccini sicuri. Riapertura scuole dopo Pasqua”

Covid, Merkel: “Voglio chiedere scusa a tutti”

La cancelliera pronta a chiedere scusa ai cittadini (Foto: Getty)

Un’ammissione di colpe inaspettata da parte della cancelliera Angela Merkel che, dopo aver invocato il lockdown rafforzato in Germania per il periodo di Pasqua, ha deciso di tornare sui propri passi. “Ho commesso un errore, e gli errori vanno corretti in tempo. Questo è ancora possibile, e me ne assumo tutte le responsabilità” ha spiegato la cancelliera: “Sono ben conscia che questo procurerà altra insicurezza, e chiedo quindi scusa a tutti i cittadini e a tutte le cittadine“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Zona rossa, possibile proroga dopo Pasqua e nuove regole: tutte le ipotesi

La Merkel avrebbe poi sottolineato come una soluzione di questo tipo non sia realizzabile in poco tempo. “La decisione era stata presa per una buona ragione: frenare la terza ondata del Covid e far tornare indietro la curva dei contagi” ha dichiarato.