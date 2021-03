colore-puro-nel-nuovo-ristorante-di-masquespacio-a-milano

Bun Burgers, il brand dalle radici americane e dall’anima green, arriva a Milano in un locale di design firmato dagli spagnoli Masquespacio, che nella città meneghina avevano già presentato la collezione Toadstool ispirata al movimento Memphis e una mostra con la fornace Poggi Ugo durante l’ultima Milano Design Week.

L’obiettivo di questo progetto è stato creare un’identità ben precisa, con una forte attenzione all’estetica contemporanea e un approccio curato e raffinato, per un burger restaurant di alta qualità. Questo interior prende infatti una direzione opposta rispetto alle altre location del brand dal carattere industrial, cercando di dare forma ad un concetto innovativo che mostri l’autenticità di Bun.

Ph Gregory Abbate

All’interno tocchi d’oro e piastrelle in terrazzo, enfatizzate dall’uso quasi esclusivo delle tonalità più calde del viola e del verde, creano un ambiente fresco e positivo. Alla base progetto, l’indagine degli elementi preesistenti con l’obiettivo di integrarli nella nuova estetica progettuale. «Quando abbiamo visto i bellissimi mattoni e gli archi era evidente che avremmo usato questi 2 elementi come punto di partenza del design», racconta Ana Hernández, direttrice creativa di Masquespacio.

Ph Gregory Abbate

Per creare un ambiente uniforme, Masquespacio ha aggiunto ulteriori forme ad arco ed elementi colorati che attraversano tutto lo spazio. Inoltre, le piante insieme ai piani in legno richiamano all’identità healthy ed ecosostenibile di Bun. Una hamburgeria portatrice di uno stile di vita etico e sostenibile, in cui il rispetto per il pianeta – espresso nel suo dna plastic free – va a braccetto con un atteggiamento inclusivo che invita alla condivisione. È così che il piacere della cucina sana si nutre della passione con la quale vengono trattati gli ingredienti di qualità, all’interno di un ambiente unico, per creare un’esperienza di gusto a 360 gradi.

Una filosofia 2.0 che insieme a questa collaborazione vincente, vedrà Bun e Masquespacio ancora insieme nel prossimo locale di Torino.