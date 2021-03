Chiara Ferragni, la serie di FOTO dove è sempre più bella è sempre più mamma

Chiara Ferragni oltre ad essere un’influencer è la mamma del momento, le foto insieme a Leo sono ovunque e tutti aspettano Baby Girl

Fedez e Chiara Ferragni (Getty Images)

Sono tutti in attesa di scoprire come sarà la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, la coppia non vede l’ora di abbracciare la piccola ma sembra che baby girl voglia farsi attendere. Così l’influencer passa tempo a pubblicare foto e video della sua famiglia e del suo bambino Leone, il primogenito che ormai è diventato un ometto. I follower lo adorano: occhioni azzurri, capelli biondi e una dolcezza infinita. La mamma impazzisce per lui e non si nasconde.

Chiara Ferragni: mamma per la seconda volta e intanto?

Chiara Ferragni (Getty Images)

Intanto i suoi post fanno il giro del web, Leone ormai lo conoscono tutti, non sarebbe normale il contrario visto che la mamma continua a pubblicare foto insieme al piccolo. Quasi ventitré milioni di follower ammirano la famiglia del mulino bianco. Mamma, papà, Leo…manca ancora qualcuno! Alla Ferragni i vestiti cominciano ad andare stretti, ecco perché preferisce indossare tute comode di ogni tipo e colore. Anche il pigiama non le sta più e stringe in pancia, baby girl è arrivato il momento di farti avanti. In questi ultimi giorni l’inlfuencer cremonese preferisce rimanere in casa, rilassarsi e aspettare. Come ha dichiarato qualche giorno fa l’ansia comincia a farsi sentire e non vede l’ora di diventare mamma per la seconda volta.

Le foto del giorno sono una più bella dell’altra, i like ormai sono assicurati e i commenti non mancano mai: “Meravigliosa”, “Stupenda”, “Ti amo”. Chiara è un’imprenditrice internazionale e così anche la sua famiglia, che la supporta sempre o ovunque.