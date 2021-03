Cavallermaggiore, il sindaco Sannazzaro positivo al Covid: “Solo con la vaccinazione di massa si tornerà alla normalità”

Il sindaco di Cavallermaggiore è risultato positivo al Covid. A comunicarlo è stato, poco fa, lo stesso primo cittadino tramite un post su Facebook, sottolineando che, comunque, le sue condizioni di salute sono buone, da asintomatico.

“Sono risultato positivo al tampone fatto ieri. Questa notizia mi arriva a seguito di due altri test negativi fatti mercoledì e venerdì scorso. Per me la quarantena iniziata lo scorso giovedì si allungherà quindi ancora di qualche giorno. – così Sannazzaro – Chi mi segue qui su Facebook sa che in qualità di educatore del carcere di Saluzzo mi é stata fatta la prima dose di vaccino un paio di settimane fa. Purtroppo il vaccino non rende immuni, ma nelle categorie più deboli riduce drasticamente le conseguenze del virus. Ribadisco che solo con una vaccinazione di massa si potrá tornare ad una vita normale. In ogni caso sto bene, non ho sintomi e anche da casa continuo ad assillare di telefonate consiglieri e dipendenti comunali. Non vedo l’ora di uscire di casa e riprendere il posto alla mia vera scrivania“