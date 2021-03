Canone Rai, c’è lo sconto del 30%: chi può riceverlo

C’è la possibilità di ricevere uno sconto del 30% rispetto alla tassa completa del canone Rai per il 2021: a chi spetta e come ottenerlo

Ottima notizia per alberghi, bar, ristoranti ed altre attività simili che, grazie al decreto Sostegni, potranno ricevere uno sconto del 30% sul canone Rai. Il testo del decreto all’articolo 6 spiega che per il 2021 “per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni è ridotto del 30 per cento”.

Il taglio è tariffe dei canoni speciali Rai che, per alberghi come quelli di lusso con oltre 100 camere, è addirittura di 6.749,40 euro. I contribuenti, qualora abbiano già versato il canone, potranno beneficiare di un credito d’imposta, sempre pari al 30%, che non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

LEGGI ANCHE—> Decreto Sostegni, i moduli per la domanda sono online: come fare

Non solo canone Rai, ma anche sconto in bolletta per i locali

Per l’operazione di riduzione del canone, il governo ha stanziato 25 milioni di euro alla contabilità speciale dell’Agenzia delle Entrate. Questa somma servirà anche per il trasferimento a favore della Rai a causa delle minori entrate.

LEGGI ANCHE—> Bonus mamme single, come ottenerlo e qual è l’importo

Non è stato previsto però solo lo sconto del canone, ma anche uno, per il prossimo trimestre, sulle bollette elettriche di locali e negozi. L’Autorità per l’energia dovrà rideterminare le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica e le componenti a copertura degli oneri generali di sistema per stabilire la riduzione della spesa.