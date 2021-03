canale-di-suez-bloccato-da-una-gigantesca-nave-portacontainer-finita-di-traverso

Una gigantesca nave portacontainer si è incagliata nel Canale di Suez dopo essere stata spazzata via da una folata di vento, ha dichiarato la compagnia di navigazione che la gestisce, e il traffico marittimo si è fermato su una delle rotte commerciali più trafficate del mondo. Una foto mostra la MV Ever Given, una nave taiwanese lunga 400 metri e larga 59, che attraversa il canale e impedisce tutto il traffico. “La nave portacontainer si è accidentalmente arenata, probabilmente dopo essere stata colpita da una folata di vento”, ha detto Evergreen Marine Corp.

La società “è in trattativa con le parti interessate, compresa l’Autorità che gestisce il canale, per rimuoverela barca il prima possibile”, ha detto. In seguito all’incidente, più di 100 navi erano in attesa di poter passare attraverso il Canale di Suez.

Secondo il sito di sorveglianza marittima Vessel Finder, la nave era in viaggio per Rotterdam. “I rimorchiatori stanno attualmente cercando di rimettere in rotta la nave”, ha detto a Twitter Leth Agencies, un’azienda che fornisce servizi ai clienti che utilizzano il canale. Le autorità egiziane devono ancora commentare l’incidente.

Inaugurato nel 1869, il Canale di Suez garantisce il passaggio del 10% del commercio marittimo internazionale. Quasi 19.000 navi lo hanno utilizzato lo scorso anno, secondo l’Autorità del Canale di Suez (SCA). Il canale è una fonte vitale di entrate per l’Egitto, a cui l’anno scorso ha portato 5,61 miliardi di dollari. Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha annunciato nel 2015 un progetto per lo sviluppo del canale volto a ridurre i tempi di attesa e raddoppiare il numero di navi che lo utilizzano entro il 2023.