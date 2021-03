CAMBIARE IL MONDO CON UN VIRUS – Fulvio Grimaldi

Come giornalista, Fulvio Grimaldi si è occupato per decenni di raccontare i teatri di guerra del mondo: dalla Serbia all’Iraq, dal Nicaragua alla Palestina, passando per Cuba, il Venezuela, la Bolivia, l’Iran, il Messico. Da alcuni mesi, però, lo stesso Occidente sembra essere diventato un teatro di guerra: con l’esercito schierato nelle strade, gli orari di coprifuoco e soprattutto con i media compatti nell’esibire una versione unica dei fatti che, in nome della “responsabilità”, non ammette alcuna forma di divergenza, non tollera il pensiero critico, somigliando più a uno strumento di propaganda che di informazione, esattamente come avviene quando c’è una guerra in corso.

“Ho scritto un libro che si intitola ‘Cambiare il mondo con un virus’, perché a me pare che questa emergenza sia in realtà uno strumento per modificare completamente le condizioni di vita, i rapporti tra gli esseri umani, l’organizzazione della società, gli equilibri tra i poteri e quindi presentarci, alla fine di questa operazione, il famoso ‘nuovo ordine mondiale’, così come loro stessi lo definiscono. Si va verso un futuro preparato da personaggi di cui io non mi fido perché sono coloro che pretendono di avere il diritto di comandare sugli altri e di avere l’ultima parola su tutto”.

Grimaldi pone in relazione l’emergenza che stiamo vivendo con altre crisi che abbiamo subito negli anni precedenti, come quella del terrorismo islamico, che, come si è appreso da numerose prove (ad esempio dai documenti diffusi da Wikileaks), è stata ampiamente manovrata dagli stessi poteri occidentali. Grimaldi ricorda poi i due presidenti africani che si sono opposti all’applicazione delle misure restrittive nei propri paesi.

“John Magufuli, presidente della Tanzania e Pierre Nkurunziza, presidente del Burundi, avevano evitato che i loro paesi cadessero nelle grinfie di coloro che stanno utilizzando questo virus per portare avanti un’operazione politica, economica, di riduzione delle libertà e dei diritti dei cittadini. Questi due presidenti rappresentavano un enorme intralcio per questa operazione e, guarda caso, sono entrambi morti d’infarto nel giro di pochi mesi”.

Claudio Messora