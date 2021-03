amedeo-grieco-dopo-il-lutto-distruttivo-riparte:-ecco-con-chi

Dopo essere stato vittima di un grave lutto, Amedeo Grieco è pronto a tornare in tv, ecco con chi farà coppia

Pio e Amedeo (Instagram)

Amedeo Grieco e Pio D’Antini formano un riuscitissimo duo comico. Nati entrambi in Puglia, per la precisione a Foggia, i due sono amici fin da giovanissimi, avendo frequentato le stesse scuole.

Dopo alcune esperienze come animatori nei villaggi turistici, il debutto televisivo per loro è avvenuto proprio in una rete locale, “Telefoggia”. Dopo questa prima avventura, la coppia ha ricevuto alcuni incarichi radiofonici, mettendo in luce tutta la simpatia e la sfacciataggine di cui sono dotati.

Il programma che li ha consacrati definitivamente al grande pubblico è senza dubbio “Emigratis”, in onda per tre edizioni sulle reti Mediaset. Qui hanno mostrato tutta la loro irriverenza nei confronti dei personaggi famosi, dal mondo dello spettacolo a quello dello sport.

Insieme sfruttano il loro dialetto foggiano, per creare delle gag sempre divertenti ed esilaranti, spesso in contesti non propriamente consoni.

Leggi qui -> Amadeus, “Emiro della tv” con il nuovo programma: Soldi a palate

Leggi qui -> Milly Carlucci e il retroscena del nuovo programma: il contagio all’interno

Il dramma vissuto da Amedeo Grieco

Nonostante il duo si esibisca sempre in siparietti caratterizzati dall’ironia, uno di loro ha vissuto recentemente un brutto dramma. Stiamo parlando di Amedeo, il quale ha perso alcuni mesi fa la mamma, scomparsa prematuramente all’età di 57 anni.

In una sua pubblicazione sulla pagina di Instagram, il foggiano ha voluto ricordare la donna, attraverso uno scatto che li ritrae insieme, affiancato da una lunga descrizione.

Il messaggio è struggente ma carico di amore. “Credo che neanche tu avresti immaginato quanto sarebbe stato grande il vuoto che noi qui siamo rimasti a guardare tutti intorno…”, queste le parole di Amedeo, che poi prosegue con il cuore in mano.

“Siamo soli insieme Mà, siamo solamente soli insieme… e siamo qua, a non abituarci mai, ad aspettare un tuo segno, dovesse passare pure tutta la vita”. Da queste frasi capiamo il profondo legame che aveva con il genitore deceduto, oltre che tutto il dolore provato per la dipartita.

A distanza di alcuni mesi, Amedeo insieme al suo partner fisso Pio, stanno per tornare sul piccolo schermo. A partire dal 16 aprile infatti, i telespettatori avranno la possibilità di assistere al programma intitolato “Felicissima sera”, il quale andrà in onda in prima serata sulle frequenze di Canale 5.

Dopo il dramma vissuto da Grieco quindi, la coppia è pronta ad una nuova avventura, nella quale come dichiarato da loro stessi, cercheranno di distrarre gli italiani dal periodo difficile che tutti stanno affrontando.