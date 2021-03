al-parlamento-europeo-si-discute-sul-passaporto-vaccinale

Seduta plenaria al Parlamento europeo in vista del prossima riunione del Consiglio UE del prossimo 25 e 26 marzo.

La votazione sul Digital Green Certificate

Tanti gli argomenti affrontati dalla plenaria del Parlamento tra cui le relazioni con Stati Uniti e Russia, la distribuzione dei vaccini e il progetto del Digital Green Certificate, quello più comunemente conosciuto come passaporto vaccinale.

La votazione su questa proposta della Commissione UE avverrà nella giornata di domani, anche se già nel dibattito odierno si è potuto scorgere quale sarà la posizione dei vari gruppi.

Popolari, socialdemocratici e liberali d’accordo con il passaporto

La posizione dominante condivisa dai popolari (PPE ), socialdemocratici (S&D) e liberali (Renew Europe) sembra essere quella di approvazione del progetto. In generale gli esponenti di questi tre gruppi vedono il passaporto vaccinale come uno strumento utile per “far ripartire il turismo” e permettere “la ripresa della circolazione dei cittadini”.

Tutti e tre i gruppi però fanno anche notare i potenziali rischi: su tutti la possibile discriminazione nei confronti di chi non avrà ancora ricevuto il vaccino, che si ritroverà così a subire delle limitazioni nella libertà di circolazione. Oltre a questo si segnala la questione privacy e la condivisione dei dati sanitari, che non è stata ben definita dalla Commissione europea.

Tuttavia questi tre partiti sembrano convenire verso un’approvazione della proposta, con la speranza quindi che la Commissione UE possa “aggiustare” il progetto in corso d’opera.

Verdi e Identità e Democrazia contrari

Dure invece sono state le critiche da parte del gruppo dei Verdi rispetto al Digital Green Certificate. E in particolare la questione sollevata è stata: se la scienza ancora non ci sa dire se il vaccino rende completamente immuni dal virus, come possiamo pensare che un passaporto vaccinale possa essere realmente utile? I Verdi quindi difficilmente voteranno a favore del Digital Green Certificate.

Il gruppo Identità e Democrazia nel suo intervento non ha espresso una posizione sul passaporto vaccinale anche se, come riferito da alcuni singoli esponenti, come Francesca Donato, intervenuta anche su Byoblu, questo progetto non dovrebbe ricevere l’approvazione da parte del gruppo. Il progetto del Digital Green Certificate, pur con le criticità riconosciute a livello trasversale, sembra quindi essere destinato a ricevere l’ok dal Parlamento UE.

