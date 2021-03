a-casa-con-athena-calderone-e-zara-home

Raffinata, magnetica, chic. Athena Calderone è una creativa a 360 gradi: si dedica a discipline diverse, progetta spazi che trasmettono emozione, che fondono il vintage alle opere d’arte passando per gli oggetti decorativi. La blogger newyorkese ha il dono dell’amore per le cose belle. E per il buon cibo. Il suo blog EyesWoon è un vero e proprio specchio delle tendenze (nel mondo food e non solo).

La sua casa di Brooklyn riflette la sua visione estetica. Athena sa mescolare tesori antichi ad elementi di design contemporaneo, tessendo una trama molto personale che fa la differenza e rende la casa un vero focolaio domestico.

Oggi ha selezionato i suoi articoli preferiti della collezione di Zara Home per arredare il suo appartamento di New York. Texture materiche si alternano a forme classiche, scelte coerenti con la sua personalità che si integrano perfettamente con l’ambiente, rivelando la filosofia di Calderone: “vivere nella bellezza“.

Tra questi: vasi e accessori in terracotta, una lampada in iuta, candele per rendere magica l’atmosfera, un vassoio in rattan e vetro martellato, piatti e bicchieri intagliati crystalline per una tavola sofisticata e molto altro.

“Design is a delicate dance of balancing both aesthetics and function. You should never rob a functional space of decorative objects.”

Sostiene Athena. La sua è una casa accogliente, capace di far sentire a proprio agio gli ospiti. Complici le scelte in fatto di arredamento: l’obiettivo è evocare momenti in famiglia, viaggi e ricordi speciali. Dai libri di cucina ai podcast, è questa la nota distintiva che accompagna tutti i suoi progetti: un’elegante dimostrazione di come la quotidianità può diventare qualcosa di unico.