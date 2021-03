Vaccini anti-Covid, nel mondo c’è chi può e chi no

I giovani in Israele, Mississippi e Shanghai sì, gli over 80 in Kenya e Corea del Sud no. Sì i parlamentari statunitensi e gli amici del presidente in Perù, ma non un poliziotto nel Regno Unito. “La distribuzione dei vaccini è disuguale, iniqua e pericolosa”, spiega Gavin Yamey, direttore del Centro per lo studio dell’impatto delle politiche sanitarie globali dell’Università Duke. Per essere vaccinati nel mondo bisogna vivere nel posto giusto e conoscere le persone giuste, come rivela questo dossier.

Un sedicenne in Israele può ricevere un vaccino.

Anche un sedicenne in Mississippi.

E anche un diciottenne a Shanghai.

Ma un settantenne a Shanghai no.

Le persone più anziane corrono un rischio elevato di contrarre le forme più gravi del covid-19, ma le autorità sono riluttanti a vaccinare gli anziani, per mancanza di dati dagli esperimenti clinici.

E nemmeno un ottantenne in Kenya.

A causa della bassa disponibilità di dosi, in molti Paesi i vaccini sono stati riservati esclusivamente agli operatori sanitari e alle persone che lavorano a contatto con il pubblico, lasciando fuori gli anziani.

E nemmeno un novantenne in Corea del Sud.

I coreani con più di 75 anni potranno essere vaccinati solo dopo il 1° aprile. Per il momento, soltanto gli operatori sanitari e i residenti e i dipendenti delle case di riposo stanno venendo vaccinati. Il Governo inizialmente diceva che stava aspettando rassicurazioni sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino di AstraZeneca per i gruppi d’età più avanzata.

Nessuno può ricevere un vaccino ad Haiti.

Nessuno in Papua Nuova Guinea.

Nessuno in questi 67 Paesi.

Questi Paesi non hanno dichiarato nessuna vaccinazione, secondo il sito Our World in Data. I dati ufficiali potrebbero essere incompleti, ma molti Paesi stanno ancora aspettando le prime dosi.



Non era così che sarebbe dovuta andare: la Covax, l’iniziativa mondiale per la condivisione dei vaccini, avrebbe dovuto prevenire iniquità nella distribuzione dei vaccini negoziando accordi a nome di tutte le nazioni partecipanti. I Paesi più ricchi avrebbero dovuto acquistare le dosi attraverso la Covax e quelle più povere avrebbero dovuto riceverle gratuitamente.



Ma le nazioni ricche hanno rapidamente fatto saltare il programma stringendo accordi diretti con le compagnie farmaceutiche. In molti Paesi hanno prenotato dosi sufficienti a immunizzare più volte tutta la popolazione.

Chiunque possa permettersi uno smartphone o una connessione internet e abbia più di 60 anni può ricevere un vaccino in India.

A Nuova Delhi e a Mumbai gli ospedali hanno denunciato che a farsi vaccinare sono soprattutto gli indiani benestanti, perché per prendere un appuntamento di solito bisogna registrarsi online. Meno della metà della popolazione indiana ha accesso a internet e sono ancora di meno quelli che possiedono uno smartphone.

E anche tutti quelli che sono in grado di pagare 13.000 dollari per andare negli Emirati Arabi Uniti per tre settimane, hanno più di 65 anni e possono dimostrare di avere una patologia.

Un’agenzia di viaggi inglese che si rivolge a una clientela di lusso ha offerto pacchetti vaccinazione all’estero e dei ricchi che sono andati negli Emirati hanno ammesso di essersi fatti vaccinare laggiù.

Possono farsi vaccinare i parlamentari statunitensi.

Gli amici del sindaco a Manaus, in Brasile.

I parlamentari in Libano.

La famiglia allargata del viceministro della salute in Perù.

Gli alleati del Governo con accesso alla cosiddetta “clinica di immunizzazione per Vip” in Argentina.

Un fumatore in Illinois può averlo.

Ma un fumatore in Georgia no.

Una donna incinta nello Stato di New York sì.

Ma una donna incinta in Germania no.

Fino a due contatti stretti di una donna incinta in Germania sì.

Le donne incinte erano escluse dalle sperimentazioni cliniche e questo ha indotto molti Paesi a escluderle dai gruppi con accesso prioritario ai vaccini. Alcuni esperti sostengono che i rischi del covid-19 per le donne incinte sono maggiori di qualsiasi danno potenziale provocato dai vaccini.

I lavoratori dei negozi di alimentari in Texas no.

I lavoratori dei negozi di alimentari in Oklahoma sì.

Molte aree puntano a fermare il virus vaccinando le persone che svolgono lavori a contatto con il pubblico, per esempio nei mezzi di trasporto pubblico e nei negozi di alimentari. Ma chi è considerato essenziale e chi no dipende dal posto in cui si vive.

Un diabetico nel Regno Unito può ricevere il vaccino.

Un diabetico nel Connecticut no.

I vari Paesi hanno dato priorità a condizioni sanitarie differenti: la maggioranza si è focalizzata su quelle patologie che possono incrementare il rischio di contrarre la malattia in forma grave. Negli Stati Uniti, le patologie con priorità differiscono fra Stato e Stato e questo spinge alcune persone ad andare a farsi vaccinare in uno Stato diverso dal proprio.

Un poliziotto nel Regno Unito no.

Un poliziotto in Kenya sì.

Gli impiegati delle poste in California no.

Gli impiegati delle poste in Carolina del Nord sì.

Un insegnante in Belgio no.

Un insegnante nello Stato di Campeche, in Messico, sì.

In altri casi, alcune professioni hanno avuto una corsia preferenziale per ragioni politiche: il presidente messicano ha garantito la vaccinazione a tutti gli insegnanti dello Stato del Campeche, nel Sud del Paese, probabilmente per conquistarsi i favori del sindacato degli insegnanti.

Il personale medico nelle carceri e nei penitenziari della Colombia sì.

Un secondino in Tennessee sì.

Un detenuto in Tennessee no.

Un detenuto in Florida no.

Il virus si diffonde rapidamente nelle carceri e nei penitenziari, che soffrono spesso di condizioni di sovraffollamento e scarsità di dispositivi di protezione. Ma sono pochi i posti in cui i detenuti sono stati inseriti fra le categorie prioritarie.

Un bracciante agricolo senza documenti nella California meridionale sì.

Un rifugiato che vive in una struttura apposita in Germania sì.

Un immigrato clandestino nel Regno Unito sì.

La Gran Bretagna ha detto che tutte le persone presenti nel Paese saranno vaccinate, a prescindere dal loro status giuridico.

Un palestinese in Cisgiordania senza un permesso di lavoro no.

Nonostante sia al primo posto mondiale per vaccinazioni pro capite, Israele fino a questo momento non ha vaccinato la maggior parte dei palestinesi, tranne quelli che hanno un’autorizzazione per lavorare in Israele o negli insediamenti della Cisgiordania occupata.

Un adulto a Bogotá, in Colombia, no.

Un adulto nelle tre regioni amazzoniche della Colombia al confine con il Brasile sì.

Nella maggior parte della Colombia, il vaccino è accessibile solo agli operatori sanitari e agli ultraottantenni. Ma il Governo ha deciso di vaccinare tutti gli adulti delle città di Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida, per impedire che la variante brasiliana arrivi in queste aree.

Un agente di polizia a Città del Messico no.

Un insegnante nelle aree rurali del Messico sì.

Il governo del presidente populista Andrés Manuel López Obrador ha dato la priorità alla vaccinazione dei poveri e delle comunità rurali, nonostante i focolai maggiori siano nelle città più grandi.

Le popolazioni native non riconosciute dal Governo federale negli Stati Uniti no.

La pandemia è stata particolarmente letale per i nativi americani. Ma solo le tribù coperte dal Servizio sanitario indiano hanno ricevuto dosi di vaccino in forma diretta, lasciandone altre 245 circa senza accesso diretto ai vaccini tramite il governo federale. Alcuni Stati, come il Montana, hanno dato la priorità a tutte le popolazioni native.

I popoli indigeni che vivono su terre indigene ufficialmente riconosciute in Brasile sì.

In questi 43 Paesi, quasi tutti ad alto reddito, il ritmo della campagna vaccinale è sufficiente a completare le vaccinazioni nel giro di un anno. Paesi come gli Stati Uniti continuano ad accumulare decine di milioni di dosi di vaccini, mentre altri stanno ancora aspettando le prime forniture.

In questi 148 Paesi, in maggioranza a basso reddito, la campagna vaccinale sta procedendo a un ritmo tale che dovranno aspettare il 2022 o ancora più in là per completare le vaccinazioni.

“La distribuzione dei vaccini è disuguale, iniqua e pericolosa, perché lascia moltissimi Paesi senza nessuna dose di vaccini”, dice Gavin Yamey, direttore del Centro per lo studio dell’impatto delle politiche sanitarie globali dell’Università Duke.

“È una situazione in cui io, che sono un uomo bianco cinquantaduenne in grado di lavorare da casa e senza patologie preesistenti, verrò vaccinato molto prima degli operatori sanitari o delle persone ad alto rischio di un Paese a medio o basso reddito”.

Manuela Andreoni ha scritto da Rio de Janeiro, Choe Sang-hun e Elsie Chen da Seoul, Sofia Villamil e Julie Turkewitz da Bogotá, Melissa Eddy da Berlino, Oscar Lopez da Messico City, Oleg Matsnev da Mosca, Abdi Latif Dahir da Nairobi, Isabel Kershner da Gerusalemme, Karan Deep Singh da New Delhi, Sui-Lee Wee da Singapore, Nada Rashwan da Cairo e Anatoly Kurmanaev da Caracas, Venezuela.

L’egibilità dei vaccini cambia spesso. I dati sono aggiornati al 18 marzo 2021.

Traduzione di Fabio Galimberti

