usa,-sparatoria-in-un-supermercato-in-colorado:-“almeno-sei-vittime”

Un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato a Boulder, in Colorado. Le immagini trasmesse da alcuni media locali mostrano un uomo bianco in pantaloncini e senza maglietta ammanettato dalla polizia.

“La sparatoria avrebbe causato almeno sei vittime”. Lo riportano i media americani citando immagini di corpi senza vita a terra all’interno e all’esterno del supermercato. “Non ha detto nulla. E’ entrato e ha sparato”. Così un testimone racconta al Denver Post quanto accaduto all’interno del supermercato King Soopers.