Il tortino di alici e scarola è un secondo piatto veloce e semplice da preparare e di grande effetto, soprattutto se servito in cocotte monoporzione come nelle foto. Se volete risparmiare oltre un quarto d’ora sul tempo di preparazione, chiedete al pescivendolo di fiducia di pulirvi e aprirvi le alici.

Le alici, saporite ed economiche, sono un pesce azzurro ricco di omega3 che ha un sapore deciso e che spesso non sappiamo come cucinare. In questa ricetta, questa versione al forno con scarola e panure profumata, diventa sofisticata e amarognola, grazie alla scarola. Se vi piacciono i gusti agrodolci potete aggiungere anche una manciata di uvetta, oltre alla frutta secca.

Potete cuocere il tortino su piano cottura utilizzando una padella antiaderente o in forno in una cocotte di ceramica.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti



Tempo di cottura: 15 minuti



Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

400 g Alici fresche

450 g Scarola

200 g Pangrattato

50 g Pinoli

50 g Mandorle

1 mazzetto Prezzemolo

20 g Olio Extravergine D’Oliva

5 g Pepe Bianco

Preparazione

Per preparare la ricetta del tortino di alici e scarola, cominciate col pulire e aprire a libro le alici, facendo attenzione a rimuovere la testa, la lisca e la spina dorsale. Lavate con acqua corrente le foglie di scarola e tagliate grossolanamente ogni foglia.



Lavate e tritate il prezzemolo.



In una tazza o ciotolina, condite il pangrattato con pepe e con il prezzemolo.



tritate grossolanamente la frutta secca.





Disponete uno strato di scarola sul fondo, ricoprite con uno strato di alici, cospargete sopra il pangrattato condito e la frutta secca tritata.



Cuocete in forno statico a 170°C per 15 minuti o a fiamma bassa per 10 minuti aggiungendo due cucchiai di acqua.