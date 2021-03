tommaso-zorzi,-il-flirt-sconvolgente:-trovato-insieme-a…-gossip-atomico

A Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha diffuso una notizia choc: Tommaso Zorzi è stato pizzicato con il sex symbol Gabriel Garko

Barbara D’Urso, durante l’appuntamento consueto di Pomeriggio Cinque, ha fornito una notizia choc: Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip, è stato pizzicato con Gabriel Garko. I due, che si sono incontrati per la prima volta all’interno del reality, non provavano inizialmente simpatia l’uno per l’altro. Proprio l’attore, in diretta televisiva, aveva fatto coming out di fronte a Rosalinda Cannavò, ammettendo davanti a tutti la propria omosessualità.

Dopo l’uscita dell’influencer dalla casa, sembra che sia stato proprio Garko a contattarlo. I due, che avrebbero iniziato una conversazione telefonica, ora sarebbero in ottimi rapporti tanto da frequentarsi. Stando a quanto rivelato da Barbara D’Urso, Garko avrebbe addirittura scritto a Tommaso in vista della partecipazione all’Isola dei Famosi. E c’è già chi è pronto a scommettere che fra i due ci sia del tenero.

Tommaso Zorzi, c’è del tenero con Gabriel Garko? Le FOTO

Una coppia improbabile ma che sta già scatenando le reazioni del web e dei salotti televisivi. Dopo un inizio sicuramente non roseo all’interno della casa del Grande Fratello, Tommaso Zorzi e Gabriel Garko si sono rivisti per un caffè. Stando ai rumors, sarebbe stato proprio l’attore a contattare il vincitore del reality. Quest’ultimo, dopo il coming out di Garko in diretta televisiva, non gli aveva infatti riservato parole molto tenere.

Tommaso, senza mezze misure, aveva definito il gesto di Gabriel plateale e immotivato. Tuttavia, dopo il chiarimento avvenuto a Milano, tra i due sarebbe nata una vera e propria frequentazione. Barbara D’Urso, nel corso della diretta di Pomeriggio Cinque, ha sottolineato il fatto che l’attore, per augurare a Tommaso “buona fortuna” in vista della partecipazione all’Isola dei Famosi, gli avrebbe addirittura inviato un messaggio.

Una frequentazione che ha stupito tutti e che ha immediatamente scaturito una serie di interrogativi. Solo pochi mesi fa, l’opinionista ammetteva infatti il proprio amore per Francesco Oppini, conosciuto all’interno del Grande Fratello. Nonostante i due fossero soltanto amici, Zorzi non ha mai nascosto di provare qualcosa di più per il figlio di Alba Parietti.

Con l’entrata in scena di Gabriel Garko, tuttavia, la situazione prende una piega inaspettata. A questo punto, i dubbi dei fan si riassumono in un’unica domanda: fra Zorzi e Garko c’è del tenero o sono soltanto buoni amici?