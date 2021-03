stefano-de-martino-e-il-ritorno-ad-amici:-la-stoccata-su-belen-lo-imbarazza-non-poco

E’ iniziato sabato 20 marzo il talent di Maria De Filippi: Amici. Tra i giudici oltre al cantante Stash del gruppo dei The Colors, ex vincitori del programma anche il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Sicuramente il più atteso nel programma è stato l’ex ballerino, Stefano De Martino al centro di un siparietto particolare

Stefano De Martino

Stefano De Martino, si può dire che è ormai sulla cresta dell’onda, l’ex ballerino di Amici, ex dell’esuberante argentina Belen Rodriguez e padre di Santiago, passa da una rete all’altra mietendo successi. Conduttore affermato in Rai ritorna a casa dalla sua scopritrice, Maria De Filippi, diventando giudice nel serale di Amici 2021.

Il bel e carismatico napoletano è un personaggio che piace, soprattutto alle donne, per il suo carisma e per la simpatia partenopea. Dopo avergli attribuito vari flirt dopo la fine del suo matrimonio con Belencita, Stefano non mostra nessuna partner ufficiale. Sul suo profilo Instagram mostra solo i vari impegni di lavoro che lo vedono protagonista e le coccole con il figlio Santiago.

Discorso un pò diverso per Belen Rodriguez che ama condividere tutto: dal nuovo amore per Antonino Spinalbanese alla nuova gravidanza. In queste ore la showgirl è stata presa di mira da follower e stampa per una frase scritta all’interno di una stories che vedeva protagonista lei e Cecilia in un ballo scatenato in cui c’era scritta la frase: “tanti auguri patata mia! Per quanto sia stato un compleanno particolare alla faccia del Covid abbiamo ballato lo stesso!”. La mancanza di rispetto per quanti in questo momento soffrono non è piaciuta al suo pubblico che l’ha subito criticata.

Pio e Amedeo imbarazzano De Martino

Arriva anche l’imbarazzo sul palco del serale di “Amici 20“. Tra i protagonisti della prima puntata di sabato 20 marzo anche i comici Pio e Amedeo che entrano con fare chiassoso e rompono il silenzio dopo il primo verdetto di eliminazione. La gara si ferma per fare spazio all’ironia dei comici pugliesi che non si fanno scappare l’occasione di massacrare la giuria. Tocca per primo a Stash, cantante, ex concorrente di Amici 2015 e ora terzo giudice del serale.

La scenetta ha avuto inizio quando i comici hanno fatto gli auguri per la nascita del bambino di Stash. L’attenzione, poi, si è spostata su Stefano De Martino e uno dei due ha cominciato ad applaudire dicendo: “Glielo vogliamo fare un grande applauso? Anche lui diventa di nuovo papà. Grande Stefano. Finalmente un fratellino per Santiago“. Questo, perciò, viene interrotto dalla sua spalla che gli dice di starsi sbagliando, la showgirl la figlia l’avrà con un altro ragazzo.

Lo sketch allora continua quando uno dei due afferma: “Eh ma Belen li sceglie tutti uguali. Lei li prende, li attacca alle orecchie e si fidanza. Non avevo capito. Come l’hai presa, tutto bene? Vi sentite?“. Un po’ imbarazzato ma comunque divertito, allora, Stefano De Martino ha risposto alla battuta su Belen fatta da Pio e Amedeo: “Non ridere alle loro battute è un lavoro. Perché se rido troppo rischio di offendere qualcuno, quindi… Se rido poco offendo loro”.

Alla fine, ad ogni modo, il tutto si è risolto in maniera molto goliardica. Non ci resta che attendere eventuali commenti da parte di Belen.