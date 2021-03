paolo-maldini,-il-racconto-della-brutta-esperienza-vissuta:-“una-stretta-al-petto”

Sportivo e simbolo del Milan, Paolo Maldini ha vissuto una terribile esperienza che ha deciso di raccontare qualche tempo fa al Corriere della sera.

Paolo Maldini

Oggi dirigente sportivo, un tempo difensore simbolo del Milano, Paolo Maldini ha sollevato ben 26 trofei nel corso della sua carriera calcistica. Capitano per ben otto anni della Nazionale Italiana, nel 2020 è stato inserito nel Dream Team del Pallone d’Oro come miglior terzino sinistro della storia del calcio. Uno sportivo a tutto tondo, dunque, Maldini che, proprio alcuni mesi fa, ha dovuto affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita.

Era marzo del 2020, il Covid-19 iniziava a prendere piede in Italia e chi se ne ammalava, ancora, non riusciva a comprendere cosa fosse quel virus così violento che prendeva il sopravvento sul fisico. Paolo Maldini è stato uno dei primi a contrarre il Covid quando ancora non si conosceva appieno la brutalità della malattia. Solo quando se n’è iniziato a parlare, elencandone i principali sintomi, lo sportivo ha compreso di essere stato colpito dal virus.

Paolo Maldini ha contratto il Covid

“Sto abbastanza bene, il peggio è passato. Ho ancora un po’ di tosse secca. Ho perso gusto e olfatto, speriamo tornino – raccontava Maldini qualche mese fa al Corriere della sera -. È stata come un’influenza un po’ più brutta. Ma non è una normale influenza”.

“Io conosco il mio corpo. Un atleta conosce se stesso. I dolori sono particolarmente forti – ha ammesso lui – . E poi senti come una stretta al petto. È un virus nuovo. Il fisico combatte contro un nemico che non conosce”.

Probabilmente, Paolo Maldini è stato contagiato dalla moglie che, come riporta, è stata colpita da un’influenza molto lunga qualche settimana prima.

“Mia moglie ha avuto un’influenza molto lunga, molto strana, è stata tre settimane a letto. Prima ancora, verso metà febbraio, il nostro primogenito, Christian, che ha 23 anni e vive con noi, ha avuto una brutta influenza, in famiglia forse è quello che è stato peggio di tutti – ha spiegato Maldini – . Io ho avvertito i primi sintomi giovedì 5 marzo con dolori alle articolazioni e ai muscoli”.

Paolo Maldini con la moglie Adriana

“Febbre: mai più di 38 e mezzo – ha aggiunto Maldini – . Mi sono curato con la tachipirina. Non ho preso antivirali perché non ho mai avuto difficoltà respiratorie”.

Fortunatamente, Paolo Maldini non ebbe alcun contatto con i calciatori del Milano che, quindi, non hanno corso il rischio di contrarre il virus.

Dopo aver fatto il tampone, quindi, lo sportivo ha scoperto di essere positivo al Covid e si è fatto curare dal medico della società del Milan.

Ad oggi, per l’ex sportivo e la sua famiglia, il peggio è passato e il virus è solo un lontano ricordo, ma Paolo Maldini non ha nascosto di aver avuto paura per sè e per i suoi cari.