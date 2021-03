moana-conti,-la-moana-del-nuovo-millennio.

L’attrice Moana Conti è un vulcano di idee e di energia, si propone di seguire le orme della sua più famosa omonima della quale vanta una certa somiglianza nello sguardo profondo e nel fisico naturale e burroso.

La sensuale artista slovena di nascita ma italiana d’adozione adora da sempre la sua musa ispiratrice Moana Pozzi, oltre che per l’intelligenza e la bellezza eterea per essere stata sempre in prima linea per i diritti delle donne e per l’emancipazione femminile, un inno alla libertà e all’amore.

Il nome Moana è il nome di un’isola della Polinesia e significa “la dove il mare è più profondo”.

Per la Moana del nuovo millennio l’erotismo è una vera e propria arte, a suo avviso è la più alta espressione di femminilità, libertà e sensualità.

Moana Conti ha vinto nel 2012 il prestigioso premio “Miss Moana Pozzi” conferitole dall’associazione della defunta diva nella persona del presidente Mauro Biuzzi.

Dopo aver preso parte alla prima edizione del reality-game “Wild Girls”, ad aver calcato i palchi delle più importanti fiere dell’eros italiane con i suoi spettacoli e ad aver partecipato a numerose trasmissioni televisive è pronta a fare il grande salto; sogna di posare per un calendario glamour per l’anno 2022 e di partecipare al papà di tutti i reality show nelle vesti di concorrente. Ecco l’appello che lancia al conduttore Alfonso Signorini: “Signorini, mi candido a partecipare al tuo Grande Fratello Vip 6 il prossimo autunno, dammi questa possibilità e non ti deluderò! Voglio abbattere tutti i pregiudizi possibili ed immaginabili. Sono una combattente ma allo stesso tempo una ragazza semplice e di sani valori, voglio dimostrare chi sono e ciò che valgo, alla faccia del finto bigottismo!”