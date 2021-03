Meghan Markle e Harry, altra bomba sulla famiglia reale, c’è ” … qualcosa di più grave … “

Spread the love











Non c’è proprio pace per la Duchessa di Sussex, Meghan Markle, sulla quale è in arrivo una nuova bomba. La famiglia reale in questi giorni è stata impegnata nel tentare di rimediare allo scandalo scoppiato, in seguito all’intervista rilasciata da Harry e dalla moglie. Qualcos’altro sta accadendo proprio in questi giorni. Nuovo scandalo?

Meghan Markel, ancora guai per la Duchessa di Sussex

Sarebbero avvenuti dei colloqui piuttosto riservati tra i due fratelli, William e Harry, che un tempo erano molto uniti, per non dire inseparabili. Da un pò di tempo a questa parte, invece, tra di loro le cose purtroppo non vanno affatto bene e sarebbero addirittura ai ferri corti. Ad ogni modo, adesso, la frattura tra i due potrebbe allargarsi ancora di più dopo le dichiarazioni di Harry e Meghan nel corso dell’intervista a Oprah Winfrey negli Usa che hanno fatto scandalo. In realtà, ci sarebbe dell’altro, ovvero delle clip inedite che non sono ancora state mandate in onda che potrebbero alimentare questa bufera sorta alcune settimane fa.

Ancora oltre 80 minuti di intervista inedita

La notizia è stata rivelata dal tabloid Sunday People. La giornalista americana che ha condotto la famosa intervista, sembra avesse confessato quest’ultima era durata oltre 3 ore e più nello specifico, 3 ore e 20 minuti. Le parti che sono state rese note però, sarebbero di 85 minuti al massimo, di conseguenza ci sarebbe tanto altro che ancora non è stato pubblicato. Tanto altro sarebbe ancora inedito, oltre 90 minuti di intervista che secondo i tabloid americani, potrebbero far scoppiare un’altra bufera, dalle dimensioni enormi. Sappiamo bene come la prima parte dell’intervista contenesse dei contenuti davvero sconvolgenti, che hanno mandato su tutte le furie la Regina Elisabetta e gran parte della famiglia reale, che è dovuto correre ai ripari con delle riunioni urgenti. Ricordiamo come in questa prima parte dell’intervista, abbia parlato dei suoi rapporti burrascosi con Kate Middleton, della sua vita a Corte che ha definito “gabbia dorata” e poi ancora le accuse gravissime di razzismo alla Corona.

La Regina Elisabetta e tutta la famiglia reale teme un nuovo scandalo

Insomma, adesso, ci sarebbe anche dell’altro, un qualcosa di inedito che al momento non è stato uscito e pubblicato e che il pubblico non ha ancora visto ed ascoltato. Anche i principali tabloid starebbero scalpitando per ottenere questa inedita parte di intervista. ITV avrebbe pagato 1,4 milioni di dollari per poter mandare in onda l’intervista nel Regno Unito. La Regina Elisabetta e tutta la famiglia reale, insomma, continua a tremare.

