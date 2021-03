Màkari, anticipazioni della quarta puntata

Màkari anticipazioni quarta puntata: spoiler

Lunedì 29 marzo 2021 si conclude la storia di Màkari, la fiction Rai in onda su Rai 1 con la quarta e ultima puntata puntata: “La fabbrica delle stelle”.

Tratta dal racconto omonimo di Gaetano Savatteri edito da Sellerio Editore, anche il quarto episodio della fiction è diretto da Michele Soavi, regista che firma così tutti e quattro gli episodi della serie prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction.

Stiamo parlando di un racconto a metà tra giallo, commedia e mélo, caratteristiche che fanno di Màkari una fiction fresca e brillante, arricchita poi dalla splendida cornice della Sicilia occidentale.

Nell’ultima puntata rivediamo lo scrittore e investigatore Saverio Lamanna interpretato dall’attore palermitano Claudio Gioè. Accanto a lui Domenico Centamore recita nel ruolo del fedele amico Peppe Piccionello, mentre la giovane Ester Pantano interpreta la sveglia e affascinante Suleima, il nome di una farfalla.

Di seguito la trama e le anticipazioni della quarta puntata di Màkari, in onda lunedì 29 marzo 2021 su Rai 1 dalle ore 21:25 circa.

Claudio Gioè e Domenico Centamore In Màkari Credits: Floriana Di Carlo/Rai

Màkari anticipazioni episodio 4: La fabbrica delle stelle

Nel quarto e ultimo appuntamento con Màkari scopriamo che Suleima ha ottenuto il posto a Milano, e che adesso è costretta a lasciare l’isola. Per lei e Saverio si avvicina quindi il momento di salutarsi e decidere quale sarà il futuro per la loro storia. A complicare le cose è poi una notizia che rende Suleima molto nervosa, e che per questo non riesce ancora a riferire al suo compagno.

Nel frattempo, in occasione dell’arrivo di un grande festival siciliano, si presenta per Saverio l’opportunità di un nuovo lavoro. Lamanna accetta infatti di fare da press agent alla sorella della ricca Flaminia De Simone (Astrid Meloni). Il nuovo incarico di ufficio stampa nasconde però un secondo fine molto più importante, ovvero proteggere la giovane Gea De Simone (Laura Adriani) dal suo violento fidanzato senza controllo. Tuttavia Saverio fallisce nel suo compito di guardia del corpo, venendo così colpito da un violento senso di colpa che non gli permetterà di trovare pace, almeno fino a quando non avrà scovato l’assassino della ragazza.

Màkari quando va in onda su Rai1? Programmazione

In onda a partire dal 15 marzo 2021, la seconda puntata della fiction è trasmessa in via eccezionale già martedì 16 marzo. Ecco di seguito gli altri appuntamenti con Màkari in prima serata su Rai 1 dalle ore 21:25 circa.

Episodio 1 (I colpevoli sono matti) – 15 marzo 2021;

(I colpevoli sono matti) – 15 marzo 2021; Episodio 2 (La regola dello svantaggio) – 16 marzo 2021;

(La regola dello svantaggio) – 16 marzo 2021; Episodio 3 (È solo un gioco) – 22 marzo 2021;

(È solo un gioco) – 22 marzo 2021; Episodio 4 (La fabbrica delle stelle) – 29 marzo 2021.

ATTENZIONE: la programmazione di Màkari su Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Màkari in diretta e in streaming

Come fare a seguire le puntate di Màkari in diretta e/o streaming? Trattandosi di una fiction targata Rai, la trovi disponibile su RaiPlay. Stiamo parlando della piattaforma gratuita con la quale accedere alla maggior parte dei contenuti Rai gratuitamente.Per accedervi basta andare sul sito ufficiale o scaricare l’app per iOS e Android.