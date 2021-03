la-ricetta-della-settimana:-il-cocktail-di-zuma

Primo e unico indirizzo italiano del brand di ristorazione creato da Rainer Becker, Zuma Roma si ispira al concept della cucina giapponese Izakaya, che prevede che i piatti vengano condivisi fra tutti i commensali e serviti in modo continuativo per tutta la serata, rivoluzionando il rituale del pranzo o della cena e dilatando i tempi. Il ristorante Zuma si trova nel centro di Roma, all’interno dell’iconico Palazzo Fendi, di cui occupa gli ultimi due piani, compreso un rooftop con una vista spettacolare sulla capitale, location perfetta per un pranzo o un drink con vista sulla centralissima Via dei Condotti. Tra le proposte in carta c’è Passion A – Roma, un cocktail creato per omaggiare la capitale e celebrarne la passione. Disponibile anche per take-away in attesa di poterlo sorseggiare con una vista sulla città.

ZUMA Rome Lounge Bar

Passion – A – Roma

Ingredienti:

2 cl GIN Arte



3 cl sciroppo al passion fruit



1 cl di sciroppo d’ananas



2 cl di Champagne

Procedimento:



Mescolare tutti gli ingredienti e servire in un bicchiere ghiacciato.