jbl-e-sonos:-questi-altoparlanti-sono-dei-tipi-da-spiaggia

L’aspetto non è dei migliori, con quella grossa scritta Jbl che campeggia sull’altoparlante, la forma affusolata, le due maniglie di metallo che servono per agganciarlo a una cinghia e portarlo a tracolla. Ma, se si chiudono gli occhi, l’Xtreme 3 della Jbl è in grado di riservare alcune sorprese. Da un apparecchio resistente a urti e acqua, con una autonomia della batteria di 15 ore e che sembra esser stato concepito per festicciole in spiaggia, tutto ci si attenderebbe meno che un suono raffinato. E invece, sempre tenendo presente che si tratta di un altoparlante wireless da 299,99 euro, offre alti e medi chiari, estesi e dettagliati, oltre a bassi profondi.

La Jbl è un marchio storico dell’alta fedeltà americana, fondato da James Bullough Lansing, lo stesso della Altec Lansing. È poi diventato, al pari di altri come Akg e Infinity, sussidiaria di Harman Kardon, di proprietà della Samsung. Questo per dire che delle origini la Jbl di oggi ha conservato poco, eppure sa fare ancora altoparlanti discreti come l’Xtreme 3. Di “smart” non ha quasi nulla: il collegamento con il telefono avviene via bluetooth, c’è un’entrata mini jack, porta usb-c per ricaricarlo. Niente wi-fi, nessun assistente virtuale né comandi vocali. È un “semplice” speaker che suona bene, sensibilmente meglio di Echo Studio di Amazon, che però è dotato di assistente virtuale e costa 100 euro di meno. Se però volete un dispositivo che sia sempre trasportabile, e con un suono di qualità, ma che abbia anche un design più elegante, l’unico che per ora ci sentiamo di consigliare è il Move della Sonos, anche questa americana. È tecnologicamente ben più evoluto dell’Xtreme 3, ma costa anche cento euro in più.

Sul Venerdì del 19 marzo 2021