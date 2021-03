Home » Tv » Isola dei Famosi » Isola del famosi: quanto guadagnano Tommaso Zorzi e Ilary Blasi?

Quanto sborsa Mediaset (con gli sponsor) per avere Ilary Blasi come conduttrice dell’Isola dei famosi e Tommaso Zorzi come opinionista del reality show di Canale 5? La timoniera della barca dei naufraghi e il vincitore del Grande Fratello Vip guadagnerebbero cifre da capogiro. Più “poverelli” Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Massimiliano Rosolino.

L’Isola dei famosi è un reality show davvero… ricco. E non solo di imprevisti e di sorprese. Ci riferiamo in particolare ai cachet, ai compensi che la conduttrice Ilary Blasi, i suoi tre opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi e l’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino percepiscono. E, credeteci, non sono certo bruscolini. Il mensile Cosmopolitan riporta i rumor dello stipendio che i cinque percepirebbero. Si tratta di rumor, naturalmemte, non di cifre certe. Ma vediamole insieme. Siamo certi sarete curiosi…

Isola, la Blasi è (quasi) milionaria

Leggi anche: Grande Fratello: sponsor addio e concorrenti senza acqua e letti

La conduttrice, moglie di Francesco Totti, alla sua prima esperienza al comando dell’Isola dei famosi, che ha ereditato da Alessia Marcuzzi, guadagnerebbe 900 mila euro per l’intera avventura. 50 mila euro a puntata, Se e cifre fossero corrette, la Blasi si porterebbe sicuramente a casa più di un milione di euro per questo lavoro. Ecco che cosa si legge sul giornale:

“Cifre decisamente da capogiro queste soprattutto se paragonate all’ultima avventura della moglie di Totti all’interno di un reality la quale, per la conduzione del Grande Fratello Vip (che ha presentato dal 2016 al 2018), guadagnava “solo” (si fa per dire) 25 mila euro a puntata, per un totale di 650 mila euro. A tutto questo naturalmente bisogna anche aggiungere gli introiti provenienti dalle campagne pubblicitarie e gli spot televisivi che vedono protagonista la Blasi”,

Zorzi il Paperone dell’Isola dei famosi: quanto guadagna?

SuperGuidaTv, invece, riporta i possibili compensi dei “collaboratori” di Ilary: secondo la rivista, il Paperon de’ Paperoni del gruppo sarebbe Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria del Grande Fratello Vip e corteggiatissimo da Mediaset, che per averlo – e ha fatto davvero fatica a convincerlo – ha dovuto mettere sul piatto e nel contratto, e scritto nero su bianco, la “modica” cifra di 50 mila euro.

Potrebbe interessarti: Veline come si diventa e quanto guadagnano

Al secondo posto ci sarebbe l’inviato a Cayo Cochinos: l’ex nuotatore percepirebbe 30 mila euro.

Sul terzo gradino del podio salirebbe la “Twerkin Queen”, con i suoi 25 mila euro. La poverella del gruppo è l’inossidabile Aquila di Ligonchio, con i suoi 20 mila euro.