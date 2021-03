isola-dei-famosi,-iva-zanicchi,-duro-attacco-a-patty-pravo,-momenti-di-grande-imbarazzo

Spread the love











Ieri sera, lunedì 22 marzo 2021, è andata in onda la terza puntata dell’Isola dei famosi. Ad inizio serata, c’è stata una grande novità, ovvero l’ingresso in studio della terza opinionista che per motivi di salute era stata assente nelle prime puntate. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini, la quale una decina di giorni fa, ha annunciato di aver purtroppo contratto il Covid-19, proprio a pochi giorni dall’inizio del reality. Dopo diversi giorni di isolamento, Elettra si è negativizzata e così ha potuto prendere il suo posto di opinionista. Per lei è stata una grande emozione, ma soprattutto tutti i suoi fan sono stati molto felici nel vedere che la ricca ereditiera ha superato questo brutto momento senza alcuna conseguenza. Gli altri opinionisti del programma, come sappiamo sono Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Proprio quest’ultima, abbiamo avuto modo di conoscerla in questi ultimi anni ed abbiamo capito che di certo non è una che non le manda a dire. Nel corso di una intervista, da lei rilasciata ultimamente, sembra che l’opinionista abbia confermato questa sua fama. Ma cosa ha dichiarato?

Isola dei famosi, lva Zanicchi non le manda a dire su alcuni concorrenti

L’Aquila di Ligonchio, così è soprannominata l’artista, recentemente ha rilasciato un’intervista a TPI.it, nel corso della quale ha parlato di alcuni concorrenti dell’Isola. In particolar modo, la cantante sembra si sia soffermata più che altro su Daniela Martani, una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del reality di casa Mediaset.

Le parole di Iva su Daniela Martani

“Io la chiamo signora vegana. Che già è una cosa che non concepisco: io non riesco a resistere una settimana senza culatello e tortellini, figurarsi una vita intera. Peraltro anziani e bambini non possono fare a meno di carne e pesce: chi vi dice il contrario mente. Sul resto dico solo che deve stare molto attenta a come si comporterà: se dirà cose inappropriate, starà a noi tapparle la bocca e stai pur certo che non starò zitta“. Queste le parole dichiarate da Iva, la quale nel corso dell’intervista, sembra non si sia risparmiata nemmeno nei confronti di una collega, ovvero Patty Pravo. La Zanicchi, nello specifico, sembra si sia soffermato sul fatto che secondo lei, Patty ha fatto un eccessivo ricorso alla chirurgia estetica.

La frecciata per Patty Pravo

“Patty è sempre autoironica ma ha ragione: lei stessa era un’icona incredibile, ora si è trasformata molto e ha fatto male. Penso a Virna Lisi con cui ho lavorato quando aveva 75 anni ed era bellissima con quelle rughette. Ora vedo queste bocche come canotti, zigomi altissimi, ma la colpa è dei chirurghi che dovrebbero rifiutarsi ma non lo fanno”. Queste ancora le dichiarazioni rilasciate dall’opinionista dell’Isola. Quest’ultima poi confessa di essere ricorsa alla chirurgia, essendosi rifatta il naso a 40 anni “che mi dava stile ma l’ho segato comunque, ma non ho mai cambiato la mia fisionomia”. Secondo Iva, insomma, la vecchiaia è inevitabile e prima o poi arriva per tutti, ma l’unica cosa da fare è “saperla prendere, seguirla e non temerla”.

