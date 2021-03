isola-dei-famosi,-ilary-blasi-parole-di-fuoco-a-akash-kumar:-”-…-sicuramente-meglio-di-te”

Spread the love











Akash Kumar è una figura che ha sempre fatto molto parlare di sé ma Ilary Blasi lo ho ha comunque voluto all’Isola dei famosi pensando che avrebbe potuto fare un bel percorso di vita. Ma, fin da subito, si è capito che il modello scalpitava e non c’è mai stato un buon rapporto con gli altri naufraghi fino a quando non ha deciso proprio di andare via.

E questo è avvenuto, non senza malumori, nella puntata andata in onda ieri, lunedì 22 marzo.

Ilari Blasi, che in più di un’occasione non ha nascosto di avere un bel carattere, lo ha lasciato andare via non senza prima avergli detto, a muso duro, cosa pensava di come si stava comportando.

Akash Kumar lascia l’Isola dei famosi, la Blasi lo bacchetta con durezza

Akash Kumar ha lasciato l’Isola dei famosi e che questo sarebbe avvenuto prima del tempo, in realtà, lo si era capito fin da subito.

E se al televoto con Angela Melillo ha perso clamorosamente, la produzione gli aveva offerto una seconda possibilità, mandarlo a Parasite Island, un’isola da vivere in grosse restrizioni. Ma lui ha rifiutato, dicendo : “La mia Isola l’ho già vinta“.

E poi ha aggiunto una frase che ha mandato la Blasi fuori di sè: “Già prima di partire sapevo che mi sarebbero bastati pochi giorni“.

E la Blasi, senza girarci troppo attorno, gli ha risposto: “Mi dispiace perché tu volevi fare quest’isola e noi abbiamo scelto te. Abbiamo dato lo spazio a te invece che a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta più volentieri. Sicuramente meglio di te“. E, poichè Akash non ha mostrato alcun ripensamento, la Blasi con estrema durezza gli ha detto: “Ok perfetto, prendi il sacchetto e torna in Italia. Ciao Akash!”.

E Elettra Lamborghini ha chiosato: “Salutami a soreta”.

A Live non è la D’Urso è arrivata una lettera su Akash Kumar

A Live non è la D’Urso è arrivata una lettera da parte di una ragazza che ha detto di essere compaesana di Akash Kumar del seguente tenore: “Gentilissima Barbara, mi chiamo Veronica e sono cresciuta nel paese San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Il paese è lo stesso dove è cresciuto ed ha vissuto Akash Kumar. In questo paese di 5000 anime lo conoscono quasi tutti e se lo ricordano come il ragazzo dagli occhi nero ebano. Mia cognata è stata la parrucchiera di Akash quando era giovane e andava di moda per i ragazzi lisciarsi i capelli. Possiamo contare tantissime persone che lo conoscano per la sua personalità accentratrice e tutti confermano che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente. Abbiamo tantissimi testimoni, amici e conoscenti che sono cresciuti con lui. Mi sentivo di dirle questo”.

