Giorgio Manetti contro Ilary Blasi e gli autori del programma dell’Isola dei famosi per non essere stato considerato per i provini E’ iniziata da solo una settimana l‘Isola dei famosi e attorno al reality sembrano esserci già numerose polemiche. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata che ha visto l’autoeliminazione di Akash. […]

L’articolo Isola dei famosi, Giorgio Manetti contro Ilary e la produzione: Che criteri usano? proviene da Leggilo.org.

